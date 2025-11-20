अगर अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द या अचानक झटके महसूस हों, तो ये सिर्फ थकान नहीं है. कई बार ऐसा तब होता है जब शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाता है और मांसपेशियों को आराम व रिकवरी में मुश्किल होती है. NIH की स्टडी भी बताती है कि एथलीट या अधिक सक्रिय लोग इस कमी से ज्यादा प्रभावित होते हैं. समय रहते डायट में बदलाव से यह समस्या आसानी से सुधर सकती है.