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Brain Tumor Risk Factors: ये चीजें आज ही कर दें अपनी लाइफ से दूर, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ाते हैं जुबान को पसंद ये पदार्थ
Brain Tumor Risk Factors: शुगर ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, तली-भुनी चीजें और ज्यादा नमक जैसी आदतें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली दिमाग को बेहतर रखने में मदद करती है.
ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है, जिसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है. हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि कोई एक खास भोजन ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है, लेकिन कई ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ खानपान न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन चीजों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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