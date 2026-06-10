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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBrain Tumor Risk Factors: ये चीजें आज ही कर दें अपनी लाइफ से दूर, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ाते हैं जुबान को पसंद ये पदार्थ

Brain Tumor Risk Factors: ये चीजें आज ही कर दें अपनी लाइफ से दूर, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ाते हैं जुबान को पसंद ये पदार्थ

Brain Tumor Risk Factors: शुगर ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, तली-भुनी चीजें और ज्यादा नमक जैसी आदतें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली दिमाग को बेहतर रखने में मदद करती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Brain Tumor Risk Factors: शुगर ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, तली-भुनी चीजें और ज्यादा नमक जैसी आदतें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली दिमाग को बेहतर रखने में मदद करती है.

ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है, जिसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है. हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि कोई एक खास भोजन ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है, लेकिन कई ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ खानपान न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन चीजों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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सबसे पहले बात करते हैं शुगर से भरपूर ड्रिंक्स की. कसार कई लोगों ये न्ही पता होता है की कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजों में काफी मात्रा में चीनी होती है. ऐसे में विशेष्यज्ञ सलाह देतें हैं कि इनका ज्यादा सेवन शरीर में सूजन बढ़ाने का काम कर सकता है. इसके अलावा ये वजन बढ़ाने और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए जितना हो सके इनकी जगह सादा पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का सेवन करना बेहतर माना जाता है.
सबसे पहले बात करते हैं शुगर से भरपूर ड्रिंक्स की. कसार कई लोगों ये न्ही पता होता है की कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजों में काफी मात्रा में चीनी होती है. ऐसे में विशेष्यज्ञ सलाह देतें हैं कि इनका ज्यादा सेवन शरीर में सूजन बढ़ाने का काम कर सकता है. इसके अलावा ये वजन बढ़ाने और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए जितना हो सके इनकी जगह सादा पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का सेवन करना बेहतर माना जाता है.
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प्रोसेस्ड मीट भी ऐसी चीजों में शामिल है जिससे दूरी बनाना बेहतर माना जाता है. सॉसेज, सलामी, हॉट डॉग और कई तरह के पैक्ड मीट उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग रसायनों से तैयार किए जाते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए ताजा और घर में बना खाना हमेशा बेहतर विकल्प माना जाता है.
प्रोसेस्ड मीट भी ऐसी चीजों में शामिल है जिससे दूरी बनाना बेहतर माना जाता है. सॉसेज, सलामी, हॉट डॉग और कई तरह के पैक्ड मीट उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग रसायनों से तैयार किए जाते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए ताजा और घर में बना खाना हमेशा बेहतर विकल्प माना जाता है.
Published at : 10 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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