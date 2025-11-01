हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थकैंसर से लड़ने में मदद करते हैं ये 6 फूड्स, एक्सपर्ट्स भी देते हैं डाइट में शामिल करने की सलाह

कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं ये 6 फूड्स, एक्सपर्ट्स भी देते हैं डाइट में शामिल करने की सलाह

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Nov 2025 09:22 AM (IST)
पिछले कई साल में मेडिकल साइंस ने लगातार प्रगति की है, लेकिन कैंसर अभी सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बना हुआ है. हालांकि कैंसर का इलाज संभव है, अगर इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहां जेनेटिक फैक्टर इसका एक कारण है, वहीं खराब लाइफस्टाइल और खानपान इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है. अच्छी बात यह है कि कुछ फूड्स ऐसे भी है जो कैंसर से बचाव में मदद कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं जो कैंसर में से लड़ने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं.

ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी जैसी फ्रोजन बेरीज एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसाइनिन, एलेजिक एसिड और फ्लेवोनॉयड्स से भरपूर होती है. यह तत्व डीएनए को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो कैंसर की शुरुआत का मुख्य कारण होते हैं. कहीं रिसर्च में भी पाया गया है कि फ्रीज-ड्राइड बेरीज ने ट्यूमर ग्रोथ को 30 से 80 प्रतिशत तक कम किया है. बेरीज शरीर में सूजन घटती है और कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से रोकने में मदद भी करती है.
कीवी में विटामिन सी, फाइबर, कैरेटिनॉइड्स और पॉलिफिनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोशिकाओं को डीएनए डैमेज से बचाते हैं. कीवी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सेल रिपेयर में मदद करता है. रिसर्च के अनुसार विटामिन सी से भरपूर फलों जैसे कीवी का सेवन फेफड़े, मुंह और पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं.
एडमामे यानी कच्चे सोयाबीन में आइसोफ्लेवोंस नामक प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर असर डालते हैं. रिसर्च के अनुसार यह कंपाउंड ब्रेस्ट और प्रोसेस्ड कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा एडमामे में फाइबर और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और वजन को कंट्रोल में रखते हैं.
बीन्स फाइबर, प्लांट प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स है. फाइबर का सेवन पाचन को सही रखना है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है. वहीं बीन्स में मौजूद से सैपोनिन्स और फिनोलिक कंपाउंड कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं. रोजाना  खाने में अलग-अलग प्रकार के बिन्स शामिल करने से शरीर को नेचुरल रूप से कैंसर से सुरक्षा मिलती है.
ब्रोकली, फूलगोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां ग्लूकोसिनोलेट्स से भरपूर होती है, जिन्हें शरीर आइसोथायोसायनेट्स और इंडोल्स में बदल देता है. यह तत्व लिवर के एंजाइम को सक्रिय कर शरीर से कैंसर पैदा करने वाले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में इन सब्जियों को हल्का स्टीम करके या कच्चा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ज्यादा पकाने से इनके एंजाइम खत्म हो सकते हैं.
पर्पल स्वीट पोटैटो का रंग एंथोसाइनिन से आता है. यह मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन और सेल डैमेज को रोकते हैं. लैब स्टडीज में भी पाया गया है कि यह कंपाउंड कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं और उनकी सेल डेथ को ट्रिगर करते हैं. इनमें फाइबर विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 09:22 AM (IST)
