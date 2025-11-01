कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं ये 6 फूड्स, एक्सपर्ट्स भी देते हैं डाइट में शामिल करने की सलाह

ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी जैसी फ्रोजन बेरीज एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसाइनिन, एलेजिक एसिड और फ्लेवोनॉयड्स से भरपूर होती है. यह तत्व डीएनए को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो कैंसर की शुरुआत का मुख्य कारण होते हैं. कहीं रिसर्च में भी पाया गया है कि फ्रीज-ड्राइड बेरीज ने ट्यूमर ग्रोथ को 30 से 80 प्रतिशत तक कम किया है. बेरीज शरीर में सूजन घटती है और कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से रोकने में मदद भी करती है.