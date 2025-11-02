मैदा गेहूं के आटे से उसका फाइबर और पोषक तत्व निकालकर बनाया जाता है. इसमें न तो विटामिन्स बचते हैं और न ही मिनरल्स. यानी ये सिर्फ कैलोरी देता है, पोषण नहीं. यही वजह है कि इसे "empty calories" कहा जाता है.