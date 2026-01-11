हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा

एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. खासतौर पर अगर नींद 5 से 6 घंटे से भी कम हो, तो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, रात में ब्लड प्रेशर का नेचुरल ड्रॉप नहीं हो पाता और कोर्टिसोल लेवल ऊपर चला जाता है.