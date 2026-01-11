हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा

हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा

रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. खासतौर पर अगर नींद 5 से 6 घंटे से भी कम हो, तो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Jan 2026 09:06 AM (IST)
रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. खासतौर पर अगर नींद 5 से 6 घंटे से भी कम हो, तो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं.

आजकल हाई ब्लड प्रेशर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में भी अब इसके मामले देखने को मिल रहे हैं. वहीं हाई ब्लड प्रेशर अक्सर अचानक नहीं बढ़ता लेकिन रोजमर्रा की कुछ आदतों के चलते धीरे-धीरे इसका शरीर पर असर दिखने लगता है. दरअसल नींद, तनाव, खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां समय के साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स हमारी रोजाना की ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताते हैं जो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ा सकती है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. खासतौर पर अगर नींद 5 से 6 घंटे से भी कम हो, तो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, रात में ब्लड प्रेशर का नेचुरल ड्रॉप नहीं हो पाता और कोर्टिसोल लेवल ऊपर चला जाता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. खासतौर पर अगर नींद 5 से 6 घंटे से भी कम हो, तो हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, रात में ब्लड प्रेशर का नेचुरल ड्रॉप नहीं हो पाता और कोर्टिसोल लेवल ऊपर चला जाता है.
इसके अलावा लगातार मेंटल स्ट्रेस शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को लंबे समय तक हाई रखता है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि बार-बार होने वाला स्ट्रेस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, जिससे पूरे दिन का औसत ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. वहीं इसमें हाइपरटेंशन का खतरा और ज्यादा हो जाता है.
इसके अलावा लगातार मेंटल स्ट्रेस शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को लंबे समय तक हाई रखता है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि बार-बार होने वाला स्ट्रेस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, जिससे पूरे दिन का औसत ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. वहीं इसमें हाइपरटेंशन का खतरा और ज्यादा हो जाता है.
Published at : 11 Jan 2026 09:06 AM (IST)
