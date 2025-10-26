हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये ड्रग्स करेंगी ब्रेन हेल्थ को बेहतर, जानें स्टडीज में क्या-क्या आया सामने?

ये ड्रग्स करेंगी ब्रेन हेल्थ को बेहतर, जानें स्टडीज में क्या-क्या आया सामने?

हाल ही में एक स्ट्डीज में सामने आया है कि इंसुलिन नस्ल स्प्रे और एम्पाग्लिफोजिन ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने में मदद करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 26 Oct 2025 09:05 AM (IST)
हाल ही में एक स्ट्डीज में सामने आया है कि इंसुलिन नस्ल स्प्रे और एम्पाग्लिफोजिन ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने में मदद करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी.

हाल ही में यूएस के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैडीसिन की एक रिसर्च में सामने आया है कि मार्केट में मौजूद दो डायबिटीज रिलेटेड ड्रग्स से हमारी ब्रेन हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के असर को कम किया जा सकता है.

1/7
ये रिसर्च अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए काफी प्रॉमिसिंग साबित हो सकती है, जो लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आई है.
ये रिसर्च अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए काफी प्रॉमिसिंग साबित हो सकती है, जो लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आई है.
2/7
दरअसल, इस रिसर्च के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 55 से 85 साल के 47 लोगों पर इसका असर देखा गया, जिसमें ये पाया गया कि दोनों ही दवाओं ने अल्जाइमर्स के पेशेंट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट शो किया.
दरअसल, इस रिसर्च के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 55 से 85 साल के 47 लोगों पर इसका असर देखा गया, जिसमें ये पाया गया कि दोनों ही दवाओं ने अल्जाइमर्स के पेशेंट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट शो किया.
3/7
डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्पाग्लिफ्लोजिन ड्रग के असर से कई लोगों के ब्रेन इंजरी के मार्क्स भी कम हो गए और दिमाग में वापस से खून का दौरा शुरू हो गया.
डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्पाग्लिफ्लोजिन ड्रग के असर से कई लोगों के ब्रेन इंजरी के मार्क्स भी कम हो गए और दिमाग में वापस से खून का दौरा शुरू हो गया.
4/7
साथ ही, इंसुलिन नेसल स्प्रे के असर से भी ब्रेन हेल्थ में कई बदलाव देखे गए. इसकी मदद से कई लोगों की न्यूरोवैस्कुलर हेल्थ और इम्यून फंक्शन में सुधार देखने को मिला.
साथ ही, इंसुलिन नेसल स्प्रे के असर से भी ब्रेन हेल्थ में कई बदलाव देखे गए. इसकी मदद से कई लोगों की न्यूरोवैस्कुलर हेल्थ और इम्यून फंक्शन में सुधार देखने को मिला.
5/7
इतना ही नहीं इस स्टडी में पाया गया कि एम्पाग्लिफ्लोजिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मौजूद लोवर टाउ प्रोटीन लेवल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे अल्जाइमर्स का खतरा कम होता है.
इतना ही नहीं इस स्टडी में पाया गया कि एम्पाग्लिफ्लोजिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मौजूद लोवर टाउ प्रोटीन लेवल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे अल्जाइमर्स का खतरा कम होता है.
6/7
रिसर्च में ये भी पाया गया कि इंसुलिन नस्ल स्प्रे इस्तेमाल करने वाले पार्टिसिपेंट्स में मेमोरी स्कोर्स बेहतर हुए और दिमाग में ब्लड फ्लो भी इंप्रूव हुआ.
रिसर्च में ये भी पाया गया कि इंसुलिन नस्ल स्प्रे इस्तेमाल करने वाले पार्टिसिपेंट्स में मेमोरी स्कोर्स बेहतर हुए और दिमाग में ब्लड फ्लो भी इंप्रूव हुआ.
7/7
हालांकि ये स्टडी काफी छोटे लेवल पर और कम पार्टिसिपेंट्स के साथ कंडक्ट की गई थी लेकिन इसके रिजल्ट्स देखकर आने वाले समय में अल्जाइमर्स के बैटर ट्रीटमेंट की उम्मीद की जा सकती है.
हालांकि ये स्टडी काफी छोटे लेवल पर और कम पार्टिसिपेंट्स के साथ कंडक्ट की गई थी लेकिन इसके रिजल्ट्स देखकर आने वाले समय में अल्जाइमर्स के बैटर ट्रीटमेंट की उम्मीद की जा सकती है.
Published at : 26 Oct 2025 09:05 AM (IST)
