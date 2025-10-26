एक्सप्लोरर
ये ड्रग्स करेंगी ब्रेन हेल्थ को बेहतर, जानें स्टडीज में क्या-क्या आया सामने?
हाल ही में एक स्ट्डीज में सामने आया है कि इंसुलिन नस्ल स्प्रे और एम्पाग्लिफोजिन ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने में मदद करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी.
हाल ही में यूएस के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैडीसिन की एक रिसर्च में सामने आया है कि मार्केट में मौजूद दो डायबिटीज रिलेटेड ड्रग्स से हमारी ब्रेन हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के असर को कम किया जा सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 09:05 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion