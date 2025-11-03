बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत

लेकिन अगर आपके बेबी को ज्यादा और बार-बार पसीना आता है तो ये खतरे की निशानी हो सकती है. डॉक्टर्स की मानें तो आमतौर पर बच्चों को पसीना नहीं आता है क्योंकि उनके स्वीट ग्लैंड मैच्योर नहीं होते हैं और मैच्योरिटी तक वह ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते.