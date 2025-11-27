क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?

एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्रेकफास्ट स्किप करना सिर्फ एक मिल छोड़ना नहीं बल्कि शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ना है. बिना ब्रेकफास्ट के शरीर लंबे समय तक न्यूट्रीशनल डेफिसिट में जाता है, जिससे दोपहर तक बहुत ज्यादा भूख लगती है. यही भूख बाद में बड़े पोर्शन खाने और हाई कैलोरी फूड चुनने की वजह बन जाती है. जिससे वजन और पेट में चर्बी बढ़ने लगती है.