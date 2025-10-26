हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थखाने के बाद रोजाना च्यूइंग गम खाने से नहीं होगी एसिडिटी, डॉक्टर्स भी देते हैं इसकी सलाह

खाने के बाद रोजाना च्यूइंग गम खाने से नहीं होगी एसिडिटी, डॉक्टर्स भी देते हैं इसकी सलाह

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद च्यूइंग गम खाने से नहीं होती एसिडिटी. डॉक्टर्स भी एसिडिटी से बचने के लिए खाने के बाद च्यूइंग गम खाने की सलाह देते हैं.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 26 Oct 2025 04:01 PM (IST)
क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद च्यूइंग गम खाने से नहीं होती एसिडिटी. डॉक्टर्स भी एसिडिटी से बचने के लिए खाने के बाद च्यूइंग गम खाने की सलाह देते हैं.

कई बार खाना खाने के बाद लोगों को भयानक एसिडिटी हो जाती है. पेट और छाती में काफी ज्यादा जलन के साथ-साथ खट्टी डकारे आने लगती हैं. इससे परेशान होकर सबसे पहला इलाज सूझता है तो एंटासिड की टैबलेट लेने का. एंटासिड की टैबलेट या लिक्विड हमारे पेट में होने वाली एसिडिटी को कम करता है.

1/7
लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद होने वाली इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को आप च्यूइंग गम खाकर भी सही कर सकते हैं और अपने पेट को आराम दे सकते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद होने वाली इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को आप च्यूइंग गम खाकर भी सही कर सकते हैं और अपने पेट को आराम दे सकते हैं.
2/7
दरअसल, डॉक्टर्स का कहना है कि खाने के बाद च्यूइंग गम खाने से हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है. ये सलाइवा हमारे इसोफेगस (फूड पाइप) में जाकर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, जिससे पेट में बनने वाले एसिड से बचाव किया जा सके.
दरअसल, डॉक्टर्स का कहना है कि खाने के बाद च्यूइंग गम खाने से हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है. ये सलाइवा हमारे इसोफेगस (फूड पाइप) में जाकर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, जिससे पेट में बनने वाले एसिड से बचाव किया जा सके.
3/7
इसके बाद पेट धीरे-धीरे इस एसिड और वहां मौजूद खाने को बाहर निकालने लगता है, जिससे एसिडिटी की परेशानी कम हो जाती है.
इसके बाद पेट धीरे-धीरे इस एसिड और वहां मौजूद खाने को बाहर निकालने लगता है, जिससे एसिडिटी की परेशानी कम हो जाती है.
4/7
साथ ही, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये शुगर फ्री च्यूइंग गम हो क्योंकि कई कंडीशंस में शुगर गम इसे और बढ़ा देती हैं.
साथ ही, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये शुगर फ्री च्यूइंग गम हो क्योंकि कई कंडीशंस में शुगर गम इसे और बढ़ा देती हैं.
5/7
इसके अलावा ये च्यूइंग गम कई और चीजों में भी काम आती है. च्यूइंग खाने से कंसंट्रेशन और अलर्टनेस बढ़ती है. साथ ही, इससे चबाने से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है.
इसके अलावा ये च्यूइंग गम कई और चीजों में भी काम आती है. च्यूइंग खाने से कंसंट्रेशन और अलर्टनेस बढ़ती है. साथ ही, इससे चबाने से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है.
6/7
बात करें अगर एसिड इन्फ्लक्स की तो इसके लिए आप पेपरमिंट भी ले सकते हैं क्योंकि ये लोअर इसोफैगल स्फिंस्टर को आराम पहुंचा सकता है.
बात करें अगर एसिड इन्फ्लक्स की तो इसके लिए आप पेपरमिंट भी ले सकते हैं क्योंकि ये लोअर इसोफैगल स्फिंस्टर को आराम पहुंचा सकता है.
7/7
आखिर में आप बाइकारबोनेट गम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके मुंह में बनने वाली लार के इफेक्ट को काफी बढ़ा देता है और एसिड इन्फ्लक्स को कम करता है.
आखिर में आप बाइकारबोनेट गम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके मुंह में बनने वाली लार के इफेक्ट को काफी बढ़ा देता है और एसिड इन्फ्लक्स को कम करता है.
Published at : 26 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Tags :
Chewing Gum Chewing Gum Decreases Acidity Influx Ways To Reduce Acidity Influx Benefits Of Eating Chewing Gum

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
बॉलीवुड
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ABP NEWS
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
ABP NEWS
Viral Video: गोकशों पर गुस्सा... स्कॉर्पियो को फूंका! | ABP NEWS SHORTS
Viral Video: गोकशों पर गुस्सा... स्कॉर्पियो को फूंका! | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Embed widget