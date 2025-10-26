खाने के बाद रोजाना च्यूइंग गम खाने से नहीं होगी एसिडिटी, डॉक्टर्स भी देते हैं इसकी सलाह

दरअसल, डॉक्टर्स का कहना है कि खाने के बाद च्यूइंग गम खाने से हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है. ये सलाइवा हमारे इसोफेगस (फूड पाइप) में जाकर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, जिससे पेट में बनने वाले एसिड से बचाव किया जा सके.