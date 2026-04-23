हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थ5 Food Items for Summer: आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, आसपास भी नहीं फटकेगी लू

5 Food Items for Summer: आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, आसपास भी नहीं फटकेगी लू

5 Food Items for Summer: गर्मी से लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जीतनी पड़ती है और इसके लिए आपकी थाली में क्या है, यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 08:34 AM (IST)
5 Food Items for Summer: गर्मी से लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जीतनी पड़ती है और इसके लिए आपकी थाली में क्या है, यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है.

मई का महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले ही चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है, और गर्मियों में बढ़ते तापमान के साथ लू (हीट स्ट्रोक) का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में सिर्फ बाहर से बचाव करना काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से बचाना और ठंडा व हाइड्रेट रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण और आसानी से मिलने वाली चीजों को अपने खाने में शामिल कर हम इस तेज गर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं.

1/5
सबसे पहले बात करते हैं खीरे की तो यह गर्मियों के लिए सबसे आसान और सस्ता उपाय माना जाता है. खीरे में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. इसे सलाद के रूप में खाने से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि यह पेट को भी हल्का रखता है.
सबसे पहले बात करते हैं खीरे की तो यह गर्मियों के लिए सबसे आसान और सस्ता उपाय माना जाता है. खीरे में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. इसे सलाद के रूप में खाने से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि यह पेट को भी हल्का रखता है.
2/5
इसके बाद आता है कच्चा आम जिसे खासतौर पर आम पन्ना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कच्चे आम से बना आम पन्ना शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है और साथ ही नमक व मसालों के साथ लेने पर यह इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी करता है.
इसके बाद आता है कच्चा आम जिसे खासतौर पर आम पन्ना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कच्चे आम से बना आम पन्ना शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है और साथ ही नमक व मसालों के साथ लेने पर यह इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी करता है.
Published at : 23 Apr 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Summer Health Tips Heat Stroke Prevention Cool Food For Summer Summer Superfoods Stay Cool

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Money Plant Growth Tips: इस एक ट्रिक से पूरी बालकनी में फैल जाएगी मनी प्लांट की बेल, बस कर लें ये काम
इस एक ट्रिक से पूरी बालकनी में फैल जाएगी मनी प्लांट की बेल, बस कर लें ये काम
लाइफस्टाइल
मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!
मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!
लाइफस्टाइल
Painkiller Side Effects: क्या पेन किलर से सच में खराब हो जाते हैं ऑर्गन, जानें किस मात्रा में सही रहता है इनका सेवन?
क्या पेन किलर से सच में खराब हो जाते हैं ऑर्गन, जानें किस मात्रा में सही रहता है इनका सेवन?
लाइफस्टाइल
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Israel Iran War Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 35: ‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई, जानें- 'पुष्पा 2' को पछाड़ने से है कितनी दूर?
‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई
विश्व
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
नौकरी
​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई
​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो
बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget