सबसे पहले बात करते हैं खीरे की तो यह गर्मियों के लिए सबसे आसान और सस्ता उपाय माना जाता है. खीरे में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. इसे सलाद के रूप में खाने से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि यह पेट को भी हल्का रखता है.