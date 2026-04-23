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5 Food Items for Summer: आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, आसपास भी नहीं फटकेगी लू
5 Food Items for Summer: गर्मी से लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जीतनी पड़ती है और इसके लिए आपकी थाली में क्या है, यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है.
मई का महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले ही चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है, और गर्मियों में बढ़ते तापमान के साथ लू (हीट स्ट्रोक) का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में सिर्फ बाहर से बचाव करना काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से बचाना और ठंडा व हाइड्रेट रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण और आसानी से मिलने वाली चीजों को अपने खाने में शामिल कर हम इस तेज गर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 08:34 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion