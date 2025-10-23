आपको बता दें कि ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला डिवाइस है, जो धुएं की जगह वेपर (भाप) पैदा करता है. इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह दिखने और महसूस करने में पारंपरिक सिगरेट जैसा लगे.