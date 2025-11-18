एक्सप्लोरर
Heart Attack: मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
Heart Attack Symptoms: पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी के सथ बढ़े हैं. चलिए आपको बताते हैं कि मर्दों में हार्ट फेल्योर के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं.
नीलगिरि सब-डिविजन में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 55 वर्षीय स्त्री रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई. मरीजों को देखते समय उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई.
Published at : 18 Nov 2025 04:41 PM (IST)
हेल्थ
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
