मोबाइल फोन को लेकर भी लंबे समय से यह डर बना हुआ है कि इनके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, खासकर दिमाग का कैंसर. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन के बढ़ते चलन के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं देखी गई है.