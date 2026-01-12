एक्सप्लोरर
Cancer Myths: क्या आपको भी लगता है कि इन 9 चीजों से होता है कैंसर, जानें कितना गलत सोचते हैं आप?
Common Cancer Myths Debunked By Doctors: कैंसर सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि किन 9 चीजों के बारे में कहा जाता है कि उनसे कैंसर बढ़ता है और सच्चाई क्या है.
कैंसर आज भी दुनिया की सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारियों में गिना जाता है और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है. सोशल मीडिया पर मौजूद अधूरी और गलत जानकारियों की वजह से अक्सर लोग सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाते, जिससे बेवजह डर और चिंता बढ़ जाती है.
1/9
2/9
Published at : 12 Jan 2026 02:01 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?
हेल्थ
6 Photos
छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह
हेल्थ
5 Photos
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुना में अब दिखेगी खूबसूरत क्रूज, 2 करोड़ की लागत, 8km लंबा सफर, है फुल इको फ्रेंडली
इंडिया
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion