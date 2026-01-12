हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Myths: क्या आपको भी लगता है कि इन 9 चीजों से होता है कैंसर, जानें कितना गलत सोचते हैं आप?

Cancer Myths: क्या आपको भी लगता है कि इन 9 चीजों से होता है कैंसर, जानें कितना गलत सोचते हैं आप?

Common Cancer Myths Debunked By Doctors: कैंसर सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि किन 9 चीजों के बारे में कहा जाता है कि उनसे कैंसर बढ़ता है और सच्चाई क्या है.

By : सोनम  | Updated at : 12 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Common Cancer Myths Debunked By Doctors: कैंसर सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि किन 9 चीजों के बारे में कहा जाता है कि उनसे कैंसर बढ़ता है और सच्चाई क्या है.

कैंसर आज भी दुनिया की सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारियों में गिना जाता है और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है. सोशल मीडिया पर मौजूद अधूरी और गलत जानकारियों की वजह से अक्सर लोग सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाते, जिससे बेवजह डर और चिंता बढ़ जाती है.

1/9
कई लोग मानते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इससे सहमत नहीं हैं. आजकल इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव-सेफ प्लास्टिक कंटेनर इस तरह बनाए जाते हैं कि वे गर्म होने पर कैंसरकारी केमिकल नहीं छोड़ते.
कई लोग मानते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इससे सहमत नहीं हैं. आजकल इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव-सेफ प्लास्टिक कंटेनर इस तरह बनाए जाते हैं कि वे गर्म होने पर कैंसरकारी केमिकल नहीं छोड़ते.
2/9
मोबाइल फोन को लेकर भी लंबे समय से यह डर बना हुआ है कि इनके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, खासकर दिमाग का कैंसर. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन के बढ़ते चलन के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं देखी गई है.
मोबाइल फोन को लेकर भी लंबे समय से यह डर बना हुआ है कि इनके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, खासकर दिमाग का कैंसर. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन के बढ़ते चलन के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं देखी गई है.
Published at : 12 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Cancer Myths Common Cancer Misconceptions Does Microwave Cause Cancer

टॉप हेडलाइंस

