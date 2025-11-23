साइंटफिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ठंड के मौसम में पथरी के मामले बढ़ जाते हैं. कई स्टडी में पाया गया है कि सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे लंबे समय तक हल्की डिहाइड्रेशन बनी रहती है. 2014 के एक स्टडी में यह भी सामने आया कि ठंडे मौसम में पथरी के केस मौसमी पैटर्न में बढ़ते हैं. दूसरी शोधों में पाया गया कि ज्यादा नमक और ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट भी पथरी को बढ़ावा देती है, खासकर तब जब पानी कम लिया जा रहा हो.