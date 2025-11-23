हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKidney Stones: सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह

Kidney Stones: सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह

Winter Kidney Stones: सर्दियों के मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं, जिसके चलते हमारे किडनी पर इसका असर पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि सर्दी में कौन से 6 काम नहीं करने चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 23 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Winter Kidney Stones: सर्दियों के मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं, जिसके चलते हमारे किडनी पर इसका असर पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि सर्दी में कौन से 6 काम नहीं करने चाहिए.

सर्दियों की आरामदायक ठंड कई बार शरीर को धोखा दे देती है. बाहर तापमान गिरता है तो लोग पानी कम पीते हैं, और यही आदत चुपचाप किडनी स्टोन बनने का जोखिम बढ़ा देती है. डॉक्टरों के अनुसार ठंड के मौसम में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, पेशाब गाढ़ा होने लगता है और इसी दौरान खनिज आपस में चिपककर पथरी का रूप लेने लगते हैं. इसलिए सर्दियों में पानी पीना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है.

1/7
एक्सपर्ट बताते हैं कि ठंड लगने पर प्यास कम महसूस होती है, जबकि शरीर में पानी की कमी बनी रहती है. पसीना कम आता है, हवा शुष्क होती है और धीरे-धीरे पानी की कमी पेशाब को गाढ़ा कर देती है. यही स्थिति पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण है. डॉक्टरों का कहना है कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड जैसे तत्व जब ज्यादा जमा होते हैं, तो पथरी का निर्माण तेज हो जाता है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि ठंड लगने पर प्यास कम महसूस होती है, जबकि शरीर में पानी की कमी बनी रहती है. पसीना कम आता है, हवा शुष्क होती है और धीरे-धीरे पानी की कमी पेशाब को गाढ़ा कर देती है. यही स्थिति पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण है. डॉक्टरों का कहना है कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड जैसे तत्व जब ज्यादा जमा होते हैं, तो पथरी का निर्माण तेज हो जाता है.
2/7
मुंबई के एक यूरिनरोग एक्सपर्ट डॉ. भाविन पटेल ने TOI से बताया कि सर्दी में लोग अनजाने में कम पानी पीते हैं और यही स्थिति किडनी स्टोन की घटनाओं को बढ़ाती है. उन्होंने बताया कि ज्यादा नमक, रेड मीट, प्रोसेस्ड खाना और तली हुई चीजें भी पथरी बनने का खतरा बढ़ाती हैं. जिन लोगों को पहले पथरी रह चुकी है, मोटापा है, डायबिटीज है या यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उनमें सर्दियों में खतरा और बढ़ जाता है.
मुंबई के एक यूरिनरोग एक्सपर्ट डॉ. भाविन पटेल ने TOI से बताया कि सर्दी में लोग अनजाने में कम पानी पीते हैं और यही स्थिति किडनी स्टोन की घटनाओं को बढ़ाती है. उन्होंने बताया कि ज्यादा नमक, रेड मीट, प्रोसेस्ड खाना और तली हुई चीजें भी पथरी बनने का खतरा बढ़ाती हैं. जिन लोगों को पहले पथरी रह चुकी है, मोटापा है, डायबिटीज है या यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उनमें सर्दियों में खतरा और बढ़ जाता है.
3/7
साइंटफिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ठंड के मौसम में पथरी के मामले बढ़ जाते हैं. कई स्टडी में पाया गया है कि सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे लंबे समय तक हल्की डिहाइड्रेशन बनी रहती है. 2014 के एक स्टडी में यह भी सामने आया कि ठंडे मौसम में पथरी के केस मौसमी पैटर्न में बढ़ते हैं. दूसरी शोधों में पाया गया कि ज्यादा नमक और ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट भी पथरी को बढ़ावा देती है, खासकर तब जब पानी कम लिया जा रहा हो.
साइंटफिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ठंड के मौसम में पथरी के मामले बढ़ जाते हैं. कई स्टडी में पाया गया है कि सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे लंबे समय तक हल्की डिहाइड्रेशन बनी रहती है. 2014 के एक स्टडी में यह भी सामने आया कि ठंडे मौसम में पथरी के केस मौसमी पैटर्न में बढ़ते हैं. दूसरी शोधों में पाया गया कि ज्यादा नमक और ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट भी पथरी को बढ़ावा देती है, खासकर तब जब पानी कम लिया जा रहा हो.
4/7
किडनी स्टोन के लक्षण अक्सर अचानक शुरू होते हैं. पीठ, पेट या कमर में तेज चुभन जैसा दर्द, पेशाब करते समय जलन, बदबूदार या गाढ़ा पेशाब, उलटी जैसा महसूस होना या बार-बार पेशाब लगना, ये सभी चेतावनी के संकेत हैं. अगर दर्द के साथ पेशाब में खून दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पथरी कहीं डक्ट्स को ब्लॉक भी कर सकती है.
किडनी स्टोन के लक्षण अक्सर अचानक शुरू होते हैं. पीठ, पेट या कमर में तेज चुभन जैसा दर्द, पेशाब करते समय जलन, बदबूदार या गाढ़ा पेशाब, उलटी जैसा महसूस होना या बार-बार पेशाब लगना, ये सभी चेतावनी के संकेत हैं. अगर दर्द के साथ पेशाब में खून दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पथरी कहीं डक्ट्स को ब्लॉक भी कर सकती है.
5/7
छोटी पथरी कई बार पानी ज्यादा पीने से अपने आप निकल सकती है, लेकिन बड़ी पथरी के लिए इलाज जरूरी होता है. डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार शॉक वेव, लेजर या एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से पथरी को तोड़कर निकालते हैं. जितनी जल्दी निदान होता है, उतनी जल्दी आराम मिलता है.
छोटी पथरी कई बार पानी ज्यादा पीने से अपने आप निकल सकती है, लेकिन बड़ी पथरी के लिए इलाज जरूरी होता है. डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार शॉक वेव, लेजर या एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से पथरी को तोड़कर निकालते हैं. जितनी जल्दी निदान होता है, उतनी जल्दी आराम मिलता है.
6/7
सर्दियों में पथरी से बचने के लिए डॉक्टर कुछ सरल लेकिन प्रभावी सलाह देते हैं. दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं, चाहें प्यास न लगे. नमक कम करें और पैकेट वाली चीज़ें कम खाएं. नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में मौजूद साइट्रेट पथरी बनने से रोकने में मदद करता है. रोज थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि भी किडनी को स्वस्थ रखती है.
सर्दियों में पथरी से बचने के लिए डॉक्टर कुछ सरल लेकिन प्रभावी सलाह देते हैं. दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं, चाहें प्यास न लगे. नमक कम करें और पैकेट वाली चीज़ें कम खाएं. नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में मौजूद साइट्रेट पथरी बनने से रोकने में मदद करता है. रोज थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि भी किडनी को स्वस्थ रखती है.
7/7
कुल मिलाकर सर्दियों में किडनी स्टोन का खतरा बिना शोर किए बढ़ता है. पानी पीने में लापरवाही, भोजन में नमक की मात्रा ज्यादा होना और ठंड की वजह से शरीर की सक्रियता कम होना पथरी बनने की स्थितियों को बढ़ाते हैं.
कुल मिलाकर सर्दियों में किडनी स्टोन का खतरा बिना शोर किए बढ़ता है. पानी पीने में लापरवाही, भोजन में नमक की मात्रा ज्यादा होना और ठंड की वजह से शरीर की सक्रियता कम होना पथरी बनने की स्थितियों को बढ़ाते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Kidney Stones Winter Kidney Stones Dehydration In Cold Weather

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Causes of High Uric Acid: हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
हेल्दी डाइट के बाद भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानें वे कारण, जो आपको कर रहे बीमार
शिक्षा
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget