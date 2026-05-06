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Diabetes Causes And Symptoms: क्या मीठा खाने से सच में होती है डायबिटीज? जानिए वह सच, जो आपसे छिपाया गया
Diabetes Causes And Symptoms : कुछ लोग तो पूरी तरह मीठा छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे मीठा नहीं खा रहे हैं तो उन्हें डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है.
आजकल लगभग हर घर में यह बात सुनने को मिलती है कि मीठा कम खाओ वरना डायबिटीज हो जाएगी. इसी वजह से बहुत से लोग मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और शुगर वाली चीजों से डरने लगते हैं. कुछ लोग तो पूरी तरह मीठा छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे मीठा नहीं खा रहे हैं तो उन्हें डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है. तो आइए जानते हैं कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज सच में होती है.
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Published at : 06 May 2026 06:58 AM (IST)
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