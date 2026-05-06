डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है. इंसुलिन का काम शरीर में शुगर (ग्लूकोज) को कंट्रोल करना होता है. जब यह सही से काम नहीं करता या शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तभी ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज हो जाती है. मीठा खाना सीधे-सीधे डायबिटीज का कारण नहीं होता, लेकिन गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं.