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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थDiabetes Causes And Symptoms: क्या मीठा खाने से सच में होती है डायबिटीज? जानिए वह सच, जो आपसे छिपाया गया

Diabetes Causes And Symptoms: क्या मीठा खाने से सच में होती है डायबिटीज? जानिए वह सच, जो आपसे छिपाया गया

Diabetes Causes And Symptoms : कुछ लोग तो पूरी तरह मीठा छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे मीठा नहीं खा रहे हैं तो उन्हें डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 May 2026 06:58 AM (IST)
Diabetes Causes And Symptoms : कुछ लोग तो पूरी तरह मीठा छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे मीठा नहीं खा रहे हैं तो उन्हें डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है.

आजकल लगभग हर घर में यह बात सुनने को मिलती है कि मीठा कम खाओ वरना डायबिटीज हो जाएगी. इसी वजह से बहुत से लोग मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और शुगर वाली चीजों से डरने लगते हैं. कुछ लोग तो पूरी तरह मीठा छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे मीठा नहीं खा रहे हैं तो उन्हें डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है. तो आइए जानते हैं कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज सच में होती है.

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डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है. इंसुलिन का काम शरीर में शुगर (ग्लूकोज) को कंट्रोल करना होता है. जब यह सही से काम नहीं करता या शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तभी ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज हो जाती है. मीठा खाना सीधे-सीधे डायबिटीज का कारण नहीं होता, लेकिन गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं.
डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है. इंसुलिन का काम शरीर में शुगर (ग्लूकोज) को कंट्रोल करना होता है. जब यह सही से काम नहीं करता या शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तभी ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज हो जाती है. मीठा खाना सीधे-सीधे डायबिटीज का कारण नहीं होता, लेकिन गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं.
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डायबिटीज का मुख्य कारण मीठा खाना नहीं है. यह बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या कम बनता है. इसलिए जो लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते, उन्हें भी डायबिटीज हो सकती है, और जो खाते हैं उन्हें जरूरी नहीं कि हो ही जाए.
डायबिटीज का मुख्य कारण मीठा खाना नहीं है. यह बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या कम बनता है. इसलिए जो लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते, उन्हें भी डायबिटीज हो सकती है, और जो खाते हैं उन्हें जरूरी नहीं कि हो ही जाए.
Published at : 06 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Healthy Lifestyle Sugar Diabetes Facts Diabetes Causes

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