दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स

इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. जो लोग पहले से एलर्जी या आंखों के इंफेक्शन से जूझ रहे हैं, उन्हें दिक्कत और बढ़ जाती है. लेकिन अगर कुछ आसान सावधानियां अपनाई जाएं तो इस जहरीली हवा के बीच भी आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं.