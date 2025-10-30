एक्सप्लोरर
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. इसका एक बड़ा कारण दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा हुआ एयर पॉल्यूशन है.
हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली होने लगती है. धूल, धुआं और धुएं में मिले केमिकल हवा को इतना खराब कर देते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है. यह प्रदूषित हवा सिर्फ फेफड़ों या दिल के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों के लिए भी बेहद खतरनाक है. इस साल भी वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
Published at : 30 Oct 2025 04:27 PM (IST)
