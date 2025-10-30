हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स

इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. इसका एक बड़ा कारण दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा हुआ एयर पॉल्यूशन है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Oct 2025 04:27 PM (IST)
इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. इसका एक बड़ा कारण दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा हुआ एयर पॉल्यूशन है.

हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली होने लगती है. धूल, धुआं और धुएं में मिले केमिकल हवा को इतना खराब कर देते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है. यह प्रदूषित हवा सिर्फ फेफड़ों या दिल के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों के लिए भी बेहद खतरनाक है. इस साल भी वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

1/7
इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. जो लोग पहले से एलर्जी या आंखों के इंफेक्शन से जूझ रहे हैं, उन्हें दिक्कत और बढ़ जाती है. लेकिन अगर कुछ आसान सावधानियां अपनाई जाएं तो इस जहरीली हवा के बीच भी आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं.
इन दिनों बहुत से लोग आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, पानी आना या ड्राईनेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं. जो लोग पहले से एलर्जी या आंखों के इंफेक्शन से जूझ रहे हैं, उन्हें दिक्कत और बढ़ जाती है. लेकिन अगर कुछ आसान सावधानियां अपनाई जाएं तो इस जहरीली हवा के बीच भी आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं.
2/7
जब भी बाहर जाएं, अपनी आंखों को धूल और धुएं से बचाएं. इसके लिए सनग्लास या बड़े आकार के काले चश्मे का यूज करें. अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो हेलमेट में ट्रांसपेरेंट ग्लास शील्ड लगाएं ताकि हवा सीधे आंखों में न जाए. इससे एलर्जी और जलन से बचाव होता है.
जब भी बाहर जाएं, अपनी आंखों को धूल और धुएं से बचाएं. इसके लिए सनग्लास या बड़े आकार के काले चश्मे का यूज करें. अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो हेलमेट में ट्रांसपेरेंट ग्लास शील्ड लगाएं ताकि हवा सीधे आंखों में न जाए. इससे एलर्जी और जलन से बचाव होता है.
3/7
प्रदूषित हवा आंखों की नमी को कम कर देती है, जिससे सूखापन और जलन होती है. इससे बचने के लिए दिन में 2–3 बार लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें. ये आंखों को नमी देकर उन्हें सुकून देते हैं.
प्रदूषित हवा आंखों की नमी को कम कर देती है, जिससे सूखापन और जलन होती है. इससे बचने के लिए दिन में 2–3 बार लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें. ये आंखों को नमी देकर उन्हें सुकून देते हैं.
4/7
अगर आंखों में जलन या सूजन महसूस हो तो दिन में दो बार ठंडे पानी से धोएं या आइस पैक से हल्की सिकाई करें. इससे सूजन कम होती है और आंखों को ठंडक मिलती है. ध्यान रखें कि बर्फ सीधे आंखों पर न लगाएं, उसे कपड़े में लपेटकर यूज करें.
अगर आंखों में जलन या सूजन महसूस हो तो दिन में दो बार ठंडे पानी से धोएं या आइस पैक से हल्की सिकाई करें. इससे सूजन कम होती है और आंखों को ठंडक मिलती है. ध्यान रखें कि बर्फ सीधे आंखों पर न लगाएं, उसे कपड़े में लपेटकर यूज करें.
5/7
जब प्रदूषण ज्यादा होता है, तो आंखों में खुजली या चुभन महसूस होती है. ऐसे में कई लोग आंखों को रगड़ते हैं, जिससे कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है. अगर खुजली हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं या हल्के हाथों से थपथपाएं. इससे राहत मिलेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा.
जब प्रदूषण ज्यादा होता है, तो आंखों में खुजली या चुभन महसूस होती है. ऐसे में कई लोग आंखों को रगड़ते हैं, जिससे कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है. अगर खुजली हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं या हल्के हाथों से थपथपाएं. इससे राहत मिलेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा.
6/7
अगर आप दिल्ली या एनसीआर जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बहुत फायदेमंद है. यह हवा में मौजूद धूल और केमिकल को फिल्टर करता है. साथ ही, आप चाहें तो घर में गीले पर्दे या पौधे लगा सकते हैं, जो हवा को थोड़ी हद तक साफ करते हैं.
अगर आप दिल्ली या एनसीआर जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बहुत फायदेमंद है. यह हवा में मौजूद धूल और केमिकल को फिल्टर करता है. साथ ही, आप चाहें तो घर में गीले पर्दे या पौधे लगा सकते हैं, जो हवा को थोड़ी हद तक साफ करते हैं.
7/7
प्रदूषण के असर को कम करने के लिए आपकी डाइट में विटामिन और पोषक तत्वों का होना जरूरी है. विटामिन A, C और ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं. अपनी डाइट में गाजर, पालक, टमाटर, संतरा, आंवला, मछली, अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और सूखे मेवे जरूर शामिल करें.
प्रदूषण के असर को कम करने के लिए आपकी डाइट में विटामिन और पोषक तत्वों का होना जरूरी है. विटामिन A, C और ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं. अपनी डाइट में गाजर, पालक, टमाटर, संतरा, आंवला, मछली, अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और सूखे मेवे जरूर शामिल करें.
Published at : 30 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Tags :
Eye Health Health DELHI POLLUTION AIR Pollution

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
शिक्षा
Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget