ब्लड प्रेशर की इन 5 दवाओं से रहें सावधान, बढ़ा देगी हैं है स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा
मिथाइलडोपा दवा से लोगों को सावधान रहना चाहिए. यह दवा हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में खूब दी जाती थी. अब इसे सिर्फ खास मामलों में जैसे प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड और हाइपरटेंशन में प्रयोग किया जाता है.
ब्लड प्रेशर की दवाएं दिल की सुरक्षा के लिए दी जाती है. लेकिन हर दवा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है. कुछ पुरानी या गलत तरीके से ली गई दवाएं किडनी पर असर डाल सकती है और हार्ट रिदम को भी बिगाड़ सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार बिना डॉक्टर की सलाह के पुरानी या किसी और की बताई दवाएं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है. इसलिए यह जानना भी जरूरी होता है कि जो दवा आप ले रहे हैं, वह आपके शरीर के लिए सही है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी ब्लड प्रेशर दवाओं के बारे में बताते हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए.
Published at : 31 Oct 2025 07:59 AM (IST)
