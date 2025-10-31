ब्लड प्रेशर की इन 5 दवाओं से रहें सावधान, बढ़ा देगी हैं है स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा

मिथाइलडोपा दवा से लोगों को सावधान रहना चाहिए. यह दवा पहले हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में खूब दी जाती थी. लेकिन अब इसे सिर्फ खास मामलों में जैसे प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड और हाइपरटेंशन में ही प्रयोग किया जाता है. इस दवा को लंबे समय तक लेने पर यह थकान डिप्रेशन और लिवर फंक्शन को प्रभावित कर सकती है. कई लोग इसे सालों तक जारी रखते हैं, क्योंकि यह पहले असर करती थी. लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकते हैं.