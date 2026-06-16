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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थColon Cancer Prevention Tips: एवोकाडो से कीवी तक... कोलन कैंसर से बचना है तो रोज खाएं ये 5 चीजें, जानें हेल्दी सीक्रेट फूड्स

Colon Cancer Prevention Tips: एवोकाडो से कीवी तक... कोलन कैंसर से बचना है तो रोज खाएं ये 5 चीजें, जानें हेल्दी सीक्रेट फूड्स

Colon Cancer Prevention Tips : पिछले कुछ सालों में कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल बड़ी वजह बन रही है.

Reported By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 16 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Colon Cancer Prevention Tips : पिछले कुछ सालों में कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल बड़ी वजह बन रही है.

आजकल कोलन कैंसर सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है. पिछले कुछ सालों में कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर मामले तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल बड़ी वजह बन रही है. जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, शराब का ज्यादा सेवन, तनाव में रहना, पूरी नींद न लेना और फाइबर से भरपूर चीजों को अपनी डाइट से दूर कर देना आंतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और कोलन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है. हालांकि खानपान में छोटे-छोटे बदलाव करके इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई एक चीज कैंसर को पूरी तरह रोक नहीं सकती और नियमित जांच का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही डाइट आंतों को हेल्दी रखने में जरूर मदद कर सकती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कोलन कैंसर से बचना है तो रोज कौन सी 5 चीजें खाएं.

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एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर दिन कम से कम आधा कप ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी, केल और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं. इन सब्जियों में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आंतों की सफाई करने और पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर दिन कम से कम आधा कप ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी, केल और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं. इन सब्जियों में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आंतों की सफाई करने और पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है.
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एक्सपर्ट्स के मुताबिक दही और ओट्स का बाउल सबसे परफेक्ट ब्रेकफास्ट होता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जबकि ओट्स में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, बल्कि कोलन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. नियमित रूप से दही और साबुत अनाज का सेवन बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को कम करने से जुड़ा पाया गया है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक दही और ओट्स का बाउल सबसे परफेक्ट ब्रेकफास्ट होता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जबकि ओट्स में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, बल्कि कोलन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. नियमित रूप से दही और साबुत अनाज का सेवन बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को कम करने से जुड़ा पाया गया है.
Published at : 16 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Cancer Colon Cancer Health Tips LIfestyle Colon Cancer Prevention

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