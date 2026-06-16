एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर दिन कम से कम आधा कप ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी, केल और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं. इन सब्जियों में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने और कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. साथ ही इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आंतों की सफाई करने और पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है.