एक्सप्लोरर
Colon Cancer Prevention Tips: एवोकाडो से कीवी तक... कोलन कैंसर से बचना है तो रोज खाएं ये 5 चीजें, जानें हेल्दी सीक्रेट फूड्स
Colon Cancer Prevention Tips : पिछले कुछ सालों में कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल बड़ी वजह बन रही है.
आजकल कोलन कैंसर सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है. पिछले कुछ सालों में कम उम्र के लोगों में भी कोलन कैंसर मामले तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल बड़ी वजह बन रही है. जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, शराब का ज्यादा सेवन, तनाव में रहना, पूरी नींद न लेना और फाइबर से भरपूर चीजों को अपनी डाइट से दूर कर देना आंतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और कोलन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है. हालांकि खानपान में छोटे-छोटे बदलाव करके इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई एक चीज कैंसर को पूरी तरह रोक नहीं सकती और नियमित जांच का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही डाइट आंतों को हेल्दी रखने में जरूर मदद कर सकती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कोलन कैंसर से बचना है तो रोज कौन सी 5 चीजें खाएं.
1/6
2/6
Published at : 16 Jun 2026 07:08 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
एवोकाडो से कीवी तक... कोलन कैंसर से बचना है तो रोज खाएं ये 5 चीजें, जानें हेल्दी सीक्रेट फूड्स
हेल्थ
6 Photos
मॉनसून में इन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा, इन 5 बातों का ख्याल रख अपनों को बचा सकते हैं आप
हेल्थ
7 Photos
ये चीजें आज ही कर दें अपनी लाइफ से दूर, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ाते हैं जुबान को पसंद ये पदार्थ
हेल्थ
8 Photos
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद
लाइफस्टाइल
बिना तोड़े पता चल जाएगा अंडा फ्रेश है या खराब, बस ये तरीका जान लीजिए
लाइफस्टाइल
बच्चों की मौत को लगातार कैसे मात दे रहा भारत, जानें दुनिया के मुकाबले कैसे मिली यह कामयाबी?
लाइफस्टाइल
कोरोना के बाद लोगों में तेजी से बढ़ी यह खतरनाक बीमारी, NFHS-6 के आंकड़े उड़ा देंगे होश
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
एवोकाडो से कीवी तक... कोलन कैंसर से बचना है तो रोज खाएं ये 5 चीजें, जानें हेल्दी सीक्रेट फूड्स
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion