उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
AIIMS के हार्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठंड के मौसम में ब्लड सेल्स सिकुड़ जाती है, जिससे दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने और हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो जाता है.
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. कई इलाकों में तापमान इस मौसम के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है. वहीं राजधानी दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में शीत लहर का असर भी साफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. इस बीच AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी की है. AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार कि यह ठंड सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि कई बीमारियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है.
Published at : 13 Jan 2026 10:12 AM (IST)
