Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
ठंड के दिनों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.सर्दियों में लोग गाजर को कच्चा, सलाद में, जूस बनाकर या फिर टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं.
सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में लाल, ताजी और मीठी गाजर खूब दिखाई देने लगती है. इस मौसम में गाजर न सिर्फ टेस्ट में अच्छी लगती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. गाजर में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ठंड के दिनों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. सर्दियों में लोग गाजर को कच्चा, सलाद में, जूस बनाकर या फिर टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं. अगर रोजाना सही मात्रा में गाजर का सेवन किया जाए, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है.
