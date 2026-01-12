हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCarrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे

Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे

ठंड के दिनों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.सर्दियों में लोग गाजर को कच्चा, सलाद में, जूस बनाकर या फिर टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jan 2026 07:09 AM (IST)
ठंड के दिनों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.सर्दियों में लोग गाजर को कच्चा, सलाद में, जूस बनाकर या फिर टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं.

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में लाल, ताजी और मीठी गाजर खूब दिखाई देने लगती है. इस मौसम में गाजर न सिर्फ टेस्ट में अच्छी लगती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. गाजर में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ठंड के दिनों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. सर्दियों में लोग गाजर को कच्चा, सलाद में, जूस बनाकर या फिर टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं. अगर रोजाना सही मात्रा में गाजर का सेवन किया जाए, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है.

1/6
सर्दियों में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण जल्दी हो जाते हैं. गाजर में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं. रोज गाजर खाने से शरीर मजबूत बनता है और बीमारियों का खतरा कम होता है.
सर्दियों में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण जल्दी हो जाते हैं. गाजर में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं. रोज गाजर खाने से शरीर मजबूत बनता है और बीमारियों का खतरा कम होता है.
2/6
गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. इसमें बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदल जाता है. इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों में होने वाला सूखापन भी कम होता है, जो सर्दियों में आम समस्या है.
गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. इसमें बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदल जाता है. इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों में होने वाला सूखापन भी कम होता है, जो सर्दियों में आम समस्या है.
Published at : 12 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Carrots Carrots In Winter Benefits Of Carrots Carrot Superfood

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
क्रिकेट
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
क्रिकेट
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
इंडिया
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
जनरल नॉलेज
India Names: इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
शिक्षा
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
हेल्थ
Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget