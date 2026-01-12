सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे

गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. इसमें बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदल जाता है. इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों में होने वाला सूखापन भी कम होता है, जो सर्दियों में आम समस्या है.