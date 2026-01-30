एक्सप्लोरर
Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
Camphor Or Naphthalene Safe: लोग घरों में कभी न कभी कपूर या नेफथलीन बॉल्स का यूज जरूर करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है.
अधिकतर घरों में कभी न कभी कपूर या नेफथलीन बॉल्स का इस्तेमाल हुआ है. पुरानी अलमारी खोलते ही उनकी तेज और जानी-पहचानी गंध तुरंत महसूस होती है. चलिए आपको बताते हैं कि कपूर या नेफथलीन बॉल्स में से कौन सा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है.
1/6
2/6
Published at : 30 Jan 2026 12:01 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
बिना दवा कंट्रोल करें एंग्जायटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताईं स्ट्रेस घटाने वाली 6 डेली हैबिट्स
हेल्थ
5 Photos
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
हेल्थ
6 Photos
क्रेविंग कम करने से लेकर प्रोटीन नाश्ते तक, वजन घटाने का वह तरीका, जो आपकी आदतों को बदल देगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion