हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCamphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात

Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात

Camphor Or Naphthalene Safe: लोग घरों में कभी न कभी कपूर या नेफथलीन बॉल्स का यूज जरूर करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है.

By : सोनम  | Updated at : 30 Jan 2026 12:01 PM (IST)
Camphor Or Naphthalene Safe: लोग घरों में कभी न कभी कपूर या नेफथलीन बॉल्स का यूज जरूर करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है.

अधिकतर घरों में कभी न कभी कपूर या नेफथलीन बॉल्स का इस्तेमाल हुआ है. पुरानी अलमारी खोलते ही उनकी तेज और जानी-पहचानी गंध तुरंत महसूस होती है. चलिए आपको बताते हैं कि कपूर या नेफथलीन बॉल्स में से कौन सा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है.

1/6
इनका इस्तेमाल कपड़ों को कीड़ों, नमी और सीलन से बचाने के लिए किया जाता है. लेकिन जो गंध कीड़ों को भगाती है, वही हवा इंसान भी सांस के साथ अंदर लेता है.
इनका इस्तेमाल कपड़ों को कीड़ों, नमी और सीलन से बचाने के लिए किया जाता है. लेकिन जो गंध कीड़ों को भगाती है, वही हवा इंसान भी सांस के साथ अंदर लेता है.
2/6
सालों तक इन बॉल्स को सस्ती और असरदार घरेलू चीज़ मानकर इस्तेमाल किया गया. किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन धीरे-धीरे सेहत से जुड़ी शिकायतें सामने आने लगीं.
सालों तक इन बॉल्स को सस्ती और असरदार घरेलू चीज़ मानकर इस्तेमाल किया गया. किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन धीरे-धीरे सेहत से जुड़ी शिकायतें सामने आने लगीं.
Published at : 30 Jan 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Camphor Or Naphthalene Safe Camphor Vs Naphthalene Is Naphthalene Dangerous

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
बिहार
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
हेल्थ
Morning Water Benefits: सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget