हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थक्या ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सिर्फ मैमोग्राफी काफी नहीं, जानें क्या है डॉक्टर्स की राय?

क्या ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सिर्फ मैमोग्राफी काफी नहीं, जानें क्या है डॉक्टर्स की राय?

ब्रेस्ट कैंसर के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में इसको डायग्नोस करने के लिए मैमोग्राफी नाम का टेस्ट किया जाता है. लेकिन डॉक्टर्स का कहना ही की इसे जांचने के लिए ये टेस्ट काफी नहीं है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Nov 2025 09:09 AM (IST)
ब्रेस्ट कैंसर के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में इसको डायग्नोस करने के लिए मैमोग्राफी नाम का टेस्ट किया जाता है. लेकिन डॉक्टर्स का कहना ही की इसे जांचने के लिए ये टेस्ट काफी नहीं है.

आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में महिलाओं को 20 की उम्र के बाद रेगुलर बेसिस पर ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट कराना चाहिए ताकि इस समस्या का पता अर्ली स्टेज में चल जाए और समय रहते इससे बचाव किया जा सके. ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर के लिए किए जाने वाले टेस्ट का नाम है मैमोग्राम.

1/7
दुनिया भर में महिलाएं ब्रेस्ट चेकअप के लिए यही टेस्ट कराती हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्ट टेस्ट के लिए सभी महिलाओं को मैमोग्राम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कई महिलाओं पर असरदार नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में.
दुनिया भर में महिलाएं ब्रेस्ट चेकअप के लिए यही टेस्ट कराती हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्ट टेस्ट के लिए सभी महिलाओं को मैमोग्राम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कई महिलाओं पर असरदार नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में.
2/7
दरअसल, भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पैटर्न वेस्ट के देशों से काफी अलग है. यहां कम उम्र से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है और महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा डेंस होते हैं. साथ ही, यहां इसके ट्रीटमेंट और डिटेक्शन की सुविधाएं काफी कम हैं. भारत में ये परेशानी 45 की उम्र से ही शुरू हो जाती है जबकि वेस्ट में ये 55 से शुरू होती है.
दरअसल, भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पैटर्न वेस्ट के देशों से काफी अलग है. यहां कम उम्र से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है और महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा डेंस होते हैं. साथ ही, यहां इसके ट्रीटमेंट और डिटेक्शन की सुविधाएं काफी कम हैं. भारत में ये परेशानी 45 की उम्र से ही शुरू हो जाती है जबकि वेस्ट में ये 55 से शुरू होती है.
3/7
डॉक्टर्स बताते हैं कि मैमोग्राम फैटी ब्रेस्ट टिश्यू में बेहतर काम करता है. लेकिन भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट ज्यादा डेंस होने के कारण इस टेस्ट के दौरान कैंसर के शुरुआती लक्षण छूट जाते हैं या गलत रिपोर्ट आ जाती है. इसलिए ये फायदेमंद नहीं है.
डॉक्टर्स बताते हैं कि मैमोग्राम फैटी ब्रेस्ट टिश्यू में बेहतर काम करता है. लेकिन भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट ज्यादा डेंस होने के कारण इस टेस्ट के दौरान कैंसर के शुरुआती लक्षण छूट जाते हैं या गलत रिपोर्ट आ जाती है. इसलिए ये फायदेमंद नहीं है.
4/7
ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि भारत जैसे देश में इसके लिए अल्ट्रासाउंड का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है. साथ ही, महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए.
ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि भारत जैसे देश में इसके लिए अल्ट्रासाउंड का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है. साथ ही, महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए.
5/7
भारत में आज ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन बन गया है और वेस्ट की कंपैरिजन में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में इस बीमारी का पता न चलने या देरी से पता चलने की वजह से 40 से 50 प्रतिशत महिलाएं मर जाती हैं.
भारत में आज ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन बन गया है और वेस्ट की कंपैरिजन में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में इस बीमारी का पता न चलने या देरी से पता चलने की वजह से 40 से 50 प्रतिशत महिलाएं मर जाती हैं.
6/7
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक रिसर्च में पाया गया कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ मैमोग्राम को जोड़ने पर भी सही डिटेक्शन नहीं किया जा सका और मौतें होती रहीं. वहीं संजय गांधी पीजीआई की स्टडी बताती है कि महिलाएं अगर हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो वह बदलाव को जल्दी पहचानकर उसका तुरंत इलाज करा सकती हैं.
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक रिसर्च में पाया गया कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ मैमोग्राम को जोड़ने पर भी सही डिटेक्शन नहीं किया जा सका और मौतें होती रहीं. वहीं संजय गांधी पीजीआई की स्टडी बताती है कि महिलाएं अगर हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो वह बदलाव को जल्दी पहचानकर उसका तुरंत इलाज करा सकती हैं.
7/7
साथ ही, डॉक्टर्स का कहना है कि हर महीने महिलाओं को खुद ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए और किसी गांठ, निप्पल में चेंजेस की तरफ ध्यान देना जरूरी है. इसके अलावा परेशानी आने पर टारगेटेड इमेजिंग जरूर करवाएं.
साथ ही, डॉक्टर्स का कहना है कि हर महीने महिलाओं को खुद ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए और किसी गांठ, निप्पल में चेंजेस की तरफ ध्यान देना जरूरी है. इसके अलावा परेशानी आने पर टारगेटेड इमेजिंग जरूर करवाएं.
Published at : 12 Nov 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Breast Cancer Women Health Breast Cancer Test Mammography

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
जनरल नॉलेज
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
क्या होते हैं डिजिटल पादरी, जो इस देश के युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर?
क्या होते हैं डिजिटल पादरी, जो इस देश के युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर?
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट की हुई शुरुआत, जानें इसे कैसे बनवाएं और क्या हैं इसके बड़े फायदे?
ई-पासपोर्ट की हुई शुरुआत, जानें इसे कैसे बनवाएं और क्या हैं इसके बड़े फायदे?
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget