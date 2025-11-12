क्या ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सिर्फ मैमोग्राफी काफी नहीं, जानें क्या है डॉक्टर्स की राय?

दरअसल, भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पैटर्न वेस्ट के देशों से काफी अलग है. यहां कम उम्र से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है और महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा डेंस होते हैं. साथ ही, यहां इसके ट्रीटमेंट और डिटेक्शन की सुविधाएं काफी कम हैं. भारत में ये परेशानी 45 की उम्र से ही शुरू हो जाती है जबकि वेस्ट में ये 55 से शुरू होती है.