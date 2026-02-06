एक्सप्लोरर
Paan Benefits: इन चार तरह के लोगों के लिए वरदान होता है पान का पत्ता, जानें इसे खाने का सही तरीका
Paan Leaves Uses: पान हमारे कल्चर में शुरू से शामिल रहा है. धार्मिक कामों से लेकर सेहत तक में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किन चार लोगों के लिए फायदेमंद है.
पान को आमतौर पर लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पर जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और परंपरा में इसे सेहत के लिए भी खास माना गया है. पान के पत्तों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है. इसका इतिहास करीब पांच हजार साल पुराना बताया जाता है.
1/6
2/6
Published at : 06 Feb 2026 02:21 PM (IST)
हेल्थ
10 Photos
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
हेल्थ
5 Photos
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं? एक्सपर्ट से जानें स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
हेल्थ
5 Photos
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement
हेल्थ
10 Photos
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion