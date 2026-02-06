कई प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में भी पान के पत्तों का जिक्र मिलता है. पान शब्द संस्कृत के पर्ण से निकला है, जिसका अर्थ होता है पत्ता. सांस्कृतिक पहचान से आगे बढ़कर पान के पत्ते सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं.