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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHealthy Diet Tips: कमजोर पेट के लिए बेहतरीन हैं आसानी से पचने वाली ये 5 दालें, नहीं होगी गैस और भारीपन की समस्या

Healthy Diet Tips: कमजोर पेट के लिए बेहतरीन हैं आसानी से पचने वाली ये 5 दालें, नहीं होगी गैस और भारीपन की समस्या

Healthy Diet Tips: संवेदनशील पेट के लिए सही दाल का चुनाव बेहद जरूरी है. आइए जानते है कौन सी 5 दालें आसानी से पचती हैं और गैस, भारीपन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Apr 2026 09:18 AM (IST)
Healthy Diet Tips: संवेदनशील पेट के लिए सही दाल का चुनाव बेहद जरूरी है. आइए जानते है कौन सी 5 दालें आसानी से पचती हैं और गैस, भारीपन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती हैं.

अक्सर लोग खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या पेट फूलने जैसी समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या खाया जाए जो पेट पर हल्का भी हो और शरीर को पूरा पोषण भी मिले. खासकर जिन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है, उनके लिए सही दाल चुनना बहुत जरूरी होता है. अच्छी बात यह है कि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो आसानी से पच जाती हैं और पेट को आराम भी देती हैं.

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सबसे पहले बात करें मूंग दाल की, तो इसे सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है. इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और यह पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालती. यही कारण है कि बीमार लोगों या कमजोर पाचन वाले लोगों को अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है. इसे खिचड़ी या सादी दाल के रूप में खाना सबसे बेहतर माना जाता है.
सबसे पहले बात करें मूंग दाल की, तो इसे सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है. इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और यह पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालती. यही कारण है कि बीमार लोगों या कमजोर पाचन वाले लोगों को अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है. इसे खिचड़ी या सादी दाल के रूप में खाना सबसे बेहतर माना जाता है.
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मसूर दाल भी एक अच्छा विकल्प है, जो जल्दी पकती है और पचाने में आसान होती है. इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. साथ ही अगर इसे हल्के मसालों के साथ बनाया जाए, तो यह पेट के लिए और भी फायदेमंद साबित होती है.
मसूर दाल भी एक अच्छा विकल्प है, जो जल्दी पकती है और पचाने में आसान होती है. इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. साथ ही अगर इसे हल्के मसालों के साथ बनाया जाए, तो यह पेट के लिए और भी फायदेमंद साबित होती है.
Published at : 26 Apr 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Healthy Diet Tips Dal For Sensitive Stomach Easy To Digest Dals Imporove Digestion Naturally

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