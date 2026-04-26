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Healthy Diet Tips: कमजोर पेट के लिए बेहतरीन हैं आसानी से पचने वाली ये 5 दालें, नहीं होगी गैस और भारीपन की समस्या
Healthy Diet Tips: संवेदनशील पेट के लिए सही दाल का चुनाव बेहद जरूरी है. आइए जानते है कौन सी 5 दालें आसानी से पचती हैं और गैस, भारीपन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती हैं.
अक्सर लोग खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या पेट फूलने जैसी समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या खाया जाए जो पेट पर हल्का भी हो और शरीर को पूरा पोषण भी मिले. खासकर जिन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है, उनके लिए सही दाल चुनना बहुत जरूरी होता है. अच्छी बात यह है कि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो आसानी से पच जाती हैं और पेट को आराम भी देती हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 09:18 AM (IST)
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