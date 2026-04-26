सबसे पहले बात करें मूंग दाल की, तो इसे सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है. इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और यह पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालती. यही कारण है कि बीमार लोगों या कमजोर पाचन वाले लोगों को अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है. इसे खिचड़ी या सादी दाल के रूप में खाना सबसे बेहतर माना जाता है.