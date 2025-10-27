खीर और पालक का जूस फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह भी शरीर से टॉक्सिन्स निकलता है और स्किन को नेचुरल, क्लीन लुक देता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और ई स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और पफीनेस कम करते हैं. इस ड्रिंक से डार्क स्पॉट्स और एजिंग साइन भी कम होते हैं.