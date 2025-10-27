एक्सप्लोरर
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पिएं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्किन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना स्किन के लिए फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन को रेजुवेनेट करता है और सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है.
सुबह उठकर हाइड्रेट रहना हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में पानी शरीर और स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका माना जाता है. यह न केवल स्किन को ग्लोइंग बनता है, बल्कि ड्राइनेस, एक्ने और एजिंग की समस्याओं से भी बचाता है.अगर आप अपनी स्किन को सर्दियों में भी हेल्दी और चमकदार रखना चाहते हैं, तो आप भी इन पांच मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक्स को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं.
27 Oct 2025 04:00 PM (IST)
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पिएं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्किन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
