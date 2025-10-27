हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पि‍एं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्‍क‍िन को मिलेगा नेचुरल ग्लो

सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पि‍एं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्‍क‍िन को मिलेगा नेचुरल ग्लो

सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना स्किन के लिए फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन को रेजुवेनेट करता है और सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Oct 2025 04:00 PM (IST)
सुबह उठकर हाइड्रेट रहना हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में पानी शरीर और स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका माना जाता है. यह न केवल स्किन को ग्लोइंग बनता है, बल्कि ड्राइनेस, एक्ने और एजि‍ंग की समस्याओं से भी बचाता है.अगर आप अपनी स्किन को सर्दियों में भी हेल्दी और चमकदार रखना चाहते हैं, तो आप भी इन पांच मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रि‍ंक्‍स को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं.

सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना स्किन के लिए फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन को रेजुवेनेट करता है और सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है.शहद की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पोर्स को साफ करती है और एक्ने से बचाती है.
वहीं एलोवेरा जूस विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह स्किन हीलिंग में मदद करता है और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है. इसमें मौजूद विटामिन बी और सी स्किन को हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाते हैं. इसे रोज सुबह पीने से स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और सर्दियों में ड्राइनेस से राहत मिलती है.
गाजर और चुकंदर का जूस सर्दियों में स्किन के लिए सबसे पावरफुल ड्रिंक माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन सी एजि‍ंग के निशान कम करता है, जबकि आयरन स्किन को नेचुरल ग्लो देता है. इससे स्किन पर पिगमेंटेशन और एक्ने की समस्या भी कम होती है.
खीर और पालक का जूस फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह भी शरीर से टॉक्सिन्स निकलता है और स्किन को नेचुरल, क्लीन लुक देता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और ई स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और पफीनेस कम करते हैं. इस ड्रिंक से डार्क स्पॉट्स और एजिंग साइन भी कम होते हैं.
चिया सीड वाटर मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में बहुत पॉपुलर है. इसमें मौजूद फैटी एसिड्स सिरामिड्स और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हाइड्रेट और स्ट्रांग बनाते हैं.यह झुर्रियों और युवी डैमेज से सुरक्षा देता है.
ऐसे में आप इन डिटॉक्स ड्रिंक को रोज सुबह अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं.इन ड्रिंक अपने रूटीन में शामिल करने से सर्दियों में आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और नेचुरली ब्यूटीफुल रहेगी.
Published at : 27 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Detox Drinks Healthy Skin Natural Glow Winter Skincare

Embed widget