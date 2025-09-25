हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थGuava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश क्यों है फायदेमंद? जान लेंगे तो हमेशा करेंगे इस्तेमाल

Guava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश क्यों है फायदेमंद? जान लेंगे तो हमेशा करेंगे इस्तेमाल

Guava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, बदबूदार सांस दूर करता है और कैविटी से बचाव करता है.

By : मीनू झा  | Updated at : 25 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Guava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, बदबूदार सांस दूर करता है और कैविटी से बचाव करता है.

Guava Leaf Benefits: अमरूद के फल का स्वाद तो आपने जरूर चखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी हरी पत्तियां भी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं? खासकर मुंह की सफाई और दांतों की सेहत के मामले में अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश बहुत असरदार होता है.

1/7
बदबूदार सांस से राहत: अमरूद की पत्तियाँ मुँह में बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं. इनसे बना माउथवॉश नियमित इस्तेमाल करने से बदबूदार सांस की समस्या दूर होती है और ताजगी बनी रहती है.
बदबूदार सांस से राहत: अमरूद की पत्तियाँ मुँह में बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं. इनसे बना माउथवॉश नियमित इस्तेमाल करने से बदबूदार सांस की समस्या दूर होती है और ताजगी बनी रहती है.
2/7
मसूड़ों की सूजन में लाभकारी: इन पत्तियों में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मसूड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. यह मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं और खून आने की समस्या को भी कम करते हैं.
मसूड़ों की सूजन में लाभकारी: इन पत्तियों में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मसूड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. यह मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं और खून आने की समस्या को भी कम करते हैं.
3/7
कैविटी और सड़न से बचाव: अमरूद की पत्तियाँ बैक्टीरिया और कीटाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं. इससे दांतों में कीड़ा लगने और कैविटी बनने की संभावना कम हो जाती है.
कैविटी और सड़न से बचाव: अमरूद की पत्तियाँ बैक्टीरिया और कीटाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं. इससे दांतों में कीड़ा लगने और कैविटी बनने की संभावना कम हो जाती है.
4/7
प्लाक और टार्टर की सफाई: मुंह में जमा प्लाक और टार्टर दाँतों की खूबसूरती बिगाड़ते हैं और इंफेक्शन का कारण बनते हैं. अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश इन्हें धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है.
प्लाक और टार्टर की सफाई: मुंह में जमा प्लाक और टार्टर दाँतों की खूबसूरती बिगाड़ते हैं और इंफेक्शन का कारण बनते हैं. अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश इन्हें धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है.
5/7
मुंह के छाले और घाव भरना: मुंह में छाले हो गए हैं या मसूड़ों में घाव हो गए हैं तो अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश राहत पहुँचाता है. इसमें मौजूद गुण घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करते हैं.
मुंह के छाले और घाव भरना: मुंह में छाले हो गए हैं या मसूड़ों में घाव हो गए हैं तो अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश राहत पहुँचाता है. इसमें मौजूद गुण घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करते हैं.
6/7
प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प: बाजार में मिलने वाले माउथवॉश में केमिकल्स होते हैं, जबकि अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश पूरी तरह प्राकृतिक है और लंबे समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है.
प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प: बाजार में मिलने वाले माउथवॉश में केमिकल्स होते हैं, जबकि अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश पूरी तरह प्राकृतिक है और लंबे समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है.
7/7
इस्तेमाल करने का आसान तरीका: 10 ताजी अमरूद की पत्तियों को पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इसे छानकर माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करें. रोजाना 2 बार गरारे करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा.
इस्तेमाल करने का आसान तरीका: 10 ताजी अमरूद की पत्तियों को पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इसे छानकर माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करें. रोजाना 2 बार गरारे करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा.
Published at : 25 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
Guava Leaf Mouthwash Clean Mouth

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

iPhone 17 के पीछे दीवानगी या धोखा? बैंकों की ₹5000 करोड़ की कमाई का खुलासा!| Paisa Live
GST Bachat Utsav: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का तोहफा
H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
बिहार
बिहार चुनाव: BJP जिला कोर कमेटी की बैठक समाप्त, सीट बंटवारे पर लिया गया बड़ा फैसला
बिहार चुनाव: BJP जिला कोर कमेटी की बैठक समाप्त, सीट बंटवारे पर लिया गया बड़ा फैसला
यूटिलिटी
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
हेल्थ
Medicines To Avoid In Pregnancy: प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात
प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget