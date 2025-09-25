एक्सप्लोरर
Guava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश क्यों है फायदेमंद? जान लेंगे तो हमेशा करेंगे इस्तेमाल
Guava Leaf Benefits: अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, बदबूदार सांस दूर करता है और कैविटी से बचाव करता है.
Guava Leaf Benefits: अमरूद के फल का स्वाद तो आपने जरूर चखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी हरी पत्तियां भी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं? खासकर मुंह की सफाई और दांतों की सेहत के मामले में अमरूद की पत्तियों से बना माउथवॉश बहुत असरदार होता है.
Published at : 25 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Guava Leaf Mouthwash Clean Mouth
