BMI वजन और लंबाई के हिसाब से आंकड़ा देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि फैट कहां जमा है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनका BMI सामान्य होता है, लेकिन पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है. यही पेट की चर्बी हार्ट की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याओं का बड़ा कारण बनती है.