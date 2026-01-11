हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थObesity Risk Test: कहीं आप ओवरवेट तो नहीं? घर पर बस 10 सेकेंड में लग जाएगा पता, जान लें तरीका

Obesity Risk Test: कहीं आप ओवरवेट तो नहीं? घर पर बस 10 सेकेंड में लग जाएगा पता, जान लें तरीका

How To Check Obesity At Home: हमारी लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मोटापा की दिक्कत तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे 10 सेकेंड में माप सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 11 Jan 2026 05:45 PM (IST)
How To Check Obesity At Home: हमारी लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मोटापा की दिक्कत तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे 10 सेकेंड में माप सकते हैं.

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी फिटनेस वाकई कैसी है, तो अब सिर्फ BMI पर भरोसा करना काफी नहीं माना जा रहा. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में चर्बी कहां जमा है, यह ज्यादा अहम है. इसी वजह से अब कमर-लंबाई रेशियो को मोटापे का बेहतर पैमाना माना जा रहा है.

1/6
BMI वजन और लंबाई के हिसाब से आंकड़ा देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि फैट कहां जमा है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनका BMI सामान्य होता है, लेकिन पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है. यही पेट की चर्बी हार्ट की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याओं का बड़ा कारण बनती है.
BMI वजन और लंबाई के हिसाब से आंकड़ा देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि फैट कहां जमा है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनका BMI सामान्य होता है, लेकिन पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है. यही पेट की चर्बी हार्ट की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याओं का बड़ा कारण बनती है.
2/6
कमर-लंबाई रेशियो समझना और जांचना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले कमर का नाप लें, फिर अपनी लंबाई मापें. दोनों एक ही यूनिट में हों और कमर को लंबाई से भाग दे दें.
कमर-लंबाई रेशियो समझना और जांचना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले कमर का नाप लें, फिर अपनी लंबाई मापें. दोनों एक ही यूनिट में हों और कमर को लंबाई से भाग दे दें.
Published at : 11 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Overweight Test At Home Obesity Risk Test Belly Fat Measurement

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

YRKKH: Maira के Birthday पर दादीसा ​​का surprise, खुशियों से भरा Poddar House
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
इंडिया
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
शिक्षा
UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
ट्रेंडिंग
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी- वीडियो वायरल
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget