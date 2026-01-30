एक्सप्लोरर
बिना दवा कंट्रोल करें एंग्जायटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताईं स्ट्रेस घटाने वाली 6 डेली हैबिट्स
एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की धूप शरीर की स्लीप वेक साइकिल को सही करने में मदद करती है. सुबह जल्दी धूप लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और एंग्जायटी के लक्षण कम होते हैं.
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और एंग्जायटी आम समस्या बनती जा रही है. कई बार यह धीरे-धीरे रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है. हालांकि हर बार इससे उभरने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती है. अमेरिकी डॉक्टर के अनुसार अगर रोज की कुछ आदतों में छोटे बदलाव किए जाएं तो एंग्जायटी और स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. उनका मानना है कि जि स्लीप, खान-पान, मूवमेंट और स्क्रीन टाइम बैलेंस में आते हैं तो एंग्जायटी अपने आप कम होने लगती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी छह डेली हैबिट्स से आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 08:49 AM (IST)
