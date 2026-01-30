हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थबिना दवा कंट्रोल करें एंग्जायटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताईं स्ट्रेस घटाने वाली 6 डेली हैबिट्स

बिना दवा कंट्रोल करें एंग्जायटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताईं स्ट्रेस घटाने वाली 6 डेली हैबिट्स

एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की धूप शरीर की स्लीप वेक साइकिल को सही करने में मदद करती है. सुबह जल्दी धूप लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और एंग्जायटी के लक्षण कम होते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Jan 2026 08:49 AM (IST)
एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की धूप शरीर की स्लीप वेक साइकिल को सही करने में मदद करती है. सुबह जल्दी धूप लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और एंग्जायटी के लक्षण कम होते हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और एंग्जायटी आम समस्या बनती जा रही है. कई बार यह धीरे-धीरे रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है. हालांकि हर बार इससे उभरने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती है. अमेरिकी डॉक्टर के अनुसार अगर रोज की कुछ आदतों में छोटे बदलाव किए जाएं तो एंग्जायटी और स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. उनका मानना है कि जि स्लीप, खान-पान, मूवमेंट और स्क्रीन टाइम बैलेंस में आते हैं तो एंग्जायटी अपने आप कम होने लगती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी छह डेली हैबिट्स से आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं.

1/6
एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की धूप शरीर की स्लीप वेक साइकिल को सही करने में मदद करती है. सुबह जल्दी धूप लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और एंग्जायटी के लक्षण कम होते हैं. वहीं कई रिसर्च में भी सामने आया है कि सुबह की रोशनी में समय बिताने से पॉजिटिव मूड बढ़ता है और एंग्जायटी का खतरा कम होता है.
एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की धूप शरीर की स्लीप वेक साइकिल को सही करने में मदद करती है. सुबह जल्दी धूप लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और एंग्जायटी के लक्षण कम होते हैं. वहीं कई रिसर्च में भी सामने आया है कि सुबह की रोशनी में समय बिताने से पॉजिटिव मूड बढ़ता है और एंग्जायटी का खतरा कम होता है.
2/6
इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार जब खाने में ज्यादा गैप होता है तो एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना और बेचैनी महसूस हो सकती है. समय पर और नियमित खाना खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और एंग्जायटी कम होती है.
इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार जब खाने में ज्यादा गैप होता है तो एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना और बेचैनी महसूस हो सकती है. समय पर और नियमित खाना खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और एंग्जायटी कम होती है.
Published at : 30 Jan 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Stress Relief Tips Anxiety Control Anxiety Without Medicine

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget