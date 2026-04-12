कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) एक सामान्य लेकिन बहुत जरूरी टेस्ट है. इससे यह पता चलता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा सही है या नहीं, कहीं खून की कमी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. इसके साथ ही ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूरी है, जिससे यह पता चलता है कि आपको डायबिटीज का खतरा है या नहीं, समय रहते शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है.