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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थAnnual Body Checkup : हर साल कराएंगे ये 5 बॉडी टेस्ट तो वक्त रहते बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे आप, देख लें पूरी लिस्ट

Annual Body Checkup : हर साल कराएंगे ये 5 बॉडी टेस्ट तो वक्त रहते बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे आप, देख लें पूरी लिस्ट

Annual Body Checkup : डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार जरूरी हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Annual Body Checkup : डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार जरूरी हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए.

अक्सर हम छोटी-छोटी परेशानियों जैसे थकान, सिरदर्द, कमजोरी या वजन में बदलाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन यही छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं. इसलिए डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार जरूरी हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए. इससे न सिर्फ आपकी सेहत की सही जानकारी मिलती है, बल्कि किसी भी बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता लगाकर उसे समय रहते रोका जा सकता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से जरूरी टेस्ट हर साल करवाने चाहिए.

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कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) एक सामान्य लेकिन बहुत जरूरी टेस्ट है. इससे यह पता चलता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा सही है या नहीं, कहीं खून की कमी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. इसके साथ ही ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूरी है, जिससे यह पता चलता है कि आपको डायबिटीज का खतरा है या नहीं, समय रहते शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है.
कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) एक सामान्य लेकिन बहुत जरूरी टेस्ट है. इससे यह पता चलता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा सही है या नहीं, कहीं खून की कमी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. इसके साथ ही ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूरी है, जिससे यह पता चलता है कि आपको डायबिटीज का खतरा है या नहीं, समय रहते शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है.
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हर साल लिवर, किडनी और थायराइड टेस्ट भी जरूर कराएं. लिवर और किडनी हमारे शरीर के बहुत जरूरी अंग हैं. इनके टेस्ट से यह पता चलता है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, थायराइड टेस्ट से शरीर के हार्मोन का संतुलन पता चलता है. थायराइड की समस्या होने पर वजन बढ़ना या कम होना, थकान और बाल झड़ना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
हर साल लिवर, किडनी और थायराइड टेस्ट भी जरूर कराएं. लिवर और किडनी हमारे शरीर के बहुत जरूरी अंग हैं. इनके टेस्ट से यह पता चलता है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, थायराइड टेस्ट से शरीर के हार्मोन का संतुलन पता चलता है. थायराइड की समस्या होने पर वजन बढ़ना या कम होना, थकान और बाल झड़ना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
Published at : 12 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Health Health Checkup Annual Health Checkup Important Health Tests Annual Checkup

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