हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBlack Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर

Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर

Black Pepper : काली मिर्च हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. आपको इसके 8 फायदे बताते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और आपको जरूर जानने चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 14 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Black Pepper : काली मिर्च हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. आपको इसके 8 फायदे बताते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और आपको जरूर जानने चाहिए.

काली मिर्च छोटे-छोटे दानों में भले दिखती हो, लेकिन इसके फायदे काफी बड़े हैं. खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ यह आपकी सेहत का भी खूब ख्याल रखती है. पाचन से लेकर मेटाबॉलिज्म और इम्युनिटी तक, यह साधारण-सी मसाला आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके 8 फायदे कौन से होते हैं.

1/8
काली मिर्च में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में जमा फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. इससे सेल्स को नुकसान से बचाव मिलता है और बढ़ती उम्र के असर भी धीमे पड़ते हैं.
काली मिर्च में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में जमा फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. इससे सेल्स को नुकसान से बचाव मिलता है और बढ़ती उम्र के असर भी धीमे पड़ते हैं.
2/8
अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो काली मिर्च मदद कर सकती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण चेहरे पर होने वाली समस्याओं को कम करते हैं और स्किन की चमक बढ़ाते हैं.
अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो काली मिर्च मदद कर सकती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण चेहरे पर होने वाली समस्याओं को कम करते हैं और स्किन की चमक बढ़ाते हैं.
3/8
भारी खाना खाने के बाद अक्सर पेट में भारीपन या गैस महसूस होती है. ऐसे में काली मिर्च फायदेमंद है क्योंकि यह पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है.
भारी खाना खाने के बाद अक्सर पेट में भारीपन या गैस महसूस होती है. ऐसे में काली मिर्च फायदेमंद है क्योंकि यह पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है.
4/8
काली मिर्च में मौजूद पिपरीन दिमाग के लिए भी अच्छा माना जाता है. यह ऐसे केमिकल्स को बढ़ाता है जो मूड, फोकस और दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं. रोजाना थोड़ा सेवन मेंटल सतर्कता बढ़ा सकता है.
काली मिर्च में मौजूद पिपरीन दिमाग के लिए भी अच्छा माना जाता है. यह ऐसे केमिकल्स को बढ़ाता है जो मूड, फोकस और दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं. रोजाना थोड़ा सेवन मेंटल सतर्कता बढ़ा सकता है.
5/8
जुकाम या बलगम की दिक्कत में भी काली मिर्च आराम देती है. इसकी नैचुरल गर्मी बलगम को ढीला करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान होता है और कंजेशन में राहत मिलती है.
जुकाम या बलगम की दिक्कत में भी काली मिर्च आराम देती है. इसकी नैचुरल गर्मी बलगम को ढीला करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान होता है और कंजेशन में राहत मिलती है.
6/8
काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है. पिपरीन नाम का तत्व शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाता है, जिससे कैलोरी बर्निंग भी सुचारू रहती है. इसे खाने में शामिल करना आसान और फायदेमंद है.
काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है. पिपरीन नाम का तत्व शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाता है, जिससे कैलोरी बर्निंग भी सुचारू रहती है. इसे खाने में शामिल करना आसान और फायदेमंद है.
7/8
लिवर की सेहत के लिए भी काली मिर्च मददगार है. यह शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती है और लिवर के काम को सपोर्ट देती है, जिससे शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस होता है.
लिवर की सेहत के लिए भी काली मिर्च मददगार है. यह शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती है और लिवर के काम को सपोर्ट देती है, जिससे शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस होता है.
8/8
काली मिर्च इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है. इसमें मौजूद विटामिन C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे छोटी-मोटी बीमारियां आसानी से पास नहीं आतीं.
काली मिर्च इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है. इसमें मौजूद विटामिन C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे छोटी-मोटी बीमारियां आसानी से पास नहीं आतीं.
Published at : 14 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Black Pepper Benefits Black Pepper Black Peppercorn Health Benefits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: NDA और महागठबंधन के बीच अंतर बढ़ा । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में 13 सीटों का फासला, चौंकाने वाले आंकड़े
Bihar Election 2025 Result: रुझानों में NDA को बंपर बढ़त! Modi-Nitish की जोड़ी ने महागठबंधन को पछाड़ा
Bihar Election 2025 Result: बिहार के ये बड़े नेता चल रहे पीछे ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: अभी तक के रुझानों में NDA के इन दलों ने नहीं खोला खाता | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget