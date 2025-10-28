हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Curry Leaves Health Benefits: खाली पेट करी पत्ता चबाने से मिलते हैं ये 7 फायदे, हर एक के बारे में जान लें आज

Curry Leaves Health Benefits: खाली पेट करी पत्ता चबाने से मिलते हैं ये 7 फायदे, हर एक के बारे में जान लें आज

Curry Leaves Health Benefits: करी पत्ता हमारी रसोई में आराम से मिल जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपको क्या-क्या फायदा होता है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Oct 2025 10:16 AM (IST)
Curry Leaves Health Benefits: करी पत्ता हमारी रसोई में आराम से मिल जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपको क्या-क्या फायदा होता है?

खाली पेट करी पत्ता चबाने से मिलते हैं ये 7 फायदे

1/7
करी पत्तों का इस्तेमाल सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में भी सदियों से किया जा रहा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन A, B, C, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट इसे सुपरफ़ूड बना देते हैं. यही नहीं, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.
करी पत्तों का इस्तेमाल सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में भी सदियों से किया जा रहा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन A, B, C, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट इसे सुपरफ़ूड बना देते हैं. यही नहीं, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.
2/7
करी पत्ते प्राकृतिक रूप से पाचक एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं. सुबह खाली पेट इन्हें चबाने से आपका डाइजेशन सिस्टम पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है. गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. इसे अपने पेट के लिए एक नैचुरल वॉर्म-अप समझें.
करी पत्ते प्राकृतिक रूप से पाचक एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं. सुबह खाली पेट इन्हें चबाने से आपका डाइजेशन सिस्टम पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है. गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. इसे अपने पेट के लिए एक नैचुरल वॉर्म-अप समझें.
3/7
करी पत्ते फाइबर और एल्कलॉइड्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने और अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद करते हैं. इन्हें रोज सुबह खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कंट्रोल करने में आसानी होती है.
करी पत्ते फाइबर और एल्कलॉइड्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने और अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद करते हैं. इन्हें रोज सुबह खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कंट्रोल करने में आसानी होती है.
4/7
करी पत्तों का सबसे मशहूर फायदा है बालों की सेहत पर इनका असर. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं और सफेद होने की समस्या को भी धीमा कर सकते हैं. नियमित रूप से खाली पेट इन्हें खाने से बाल अंदर से मजबूत होते हैं.
करी पत्तों का सबसे मशहूर फायदा है बालों की सेहत पर इनका असर. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं और सफेद होने की समस्या को भी धीमा कर सकते हैं. नियमित रूप से खाली पेट इन्हें खाने से बाल अंदर से मजबूत होते हैं.
5/7
डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए करी पत्ते किसी औषधि से कम नहीं. ये इंसुलिन की कार करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं. सुबह-सुबह इन्हें चबाने से पूरे दिन शुगर कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाती है.
डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए करी पत्ते किसी औषधि से कम नहीं. ये इंसुलिन की कार करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं. सुबह-सुबह इन्हें चबाने से पूरे दिन शुगर कंट्रोल में रहने की संभावना बढ़ जाती है.
6/7
करी पत्ते कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मददगार होते हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट की नसों में सूजन कम करते हैं और हृदय को मजबूत बनाते हैं. नियमित सेवन से लंबे समय तक हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है.
करी पत्ते कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मददगार होते हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट की नसों में सूजन कम करते हैं और हृदय को मजबूत बनाते हैं. नियमित सेवन से लंबे समय तक हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है.
7/7
image 7 करी पत्तों की सबसे खास बात कि इसका शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना. ये लीवर और ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है.
image 7 करी पत्तों की सबसे खास बात कि इसका शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना. ये लीवर और ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है.
Published at : 28 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
Curry Leaves Curry Leaves Benefits Curry Leaves Health Benefits

Photo Gallery

