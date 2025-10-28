करी पत्तों का इस्तेमाल सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में भी सदियों से किया जा रहा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन A, B, C, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट इसे सुपरफ़ूड बना देते हैं. यही नहीं, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.