AIIMS और हार्वर्ड से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. कुनाल सूद ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस के छह शुरुआती संकेत बताए हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर ब्लड शुगर को सामान्य रखने में असमर्थ हो जाता है. अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो बाद में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.