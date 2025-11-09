एक्सप्लोरर
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
Insulin Resistance: इंसुलिन शरीर का एक जरूरी हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके बढ़ने के लक्षण क्या हैं और इससे नुकसान क्या हो सकता है.
इंसुलिन शरीर का एक जरूरी हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. लेकिन जब शरीर के सेल्स इंसुलिन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते, तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है. इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है. यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देती है. चलिए आपको इसके शुरुआती संकेत बताते हैं.
Published at : 09 Nov 2025 11:38 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
