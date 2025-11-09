हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा

Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा

Insulin Resistance: इंसुलिन शरीर का एक जरूरी हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके बढ़ने के लक्षण क्या हैं और इससे नुकसान क्या हो सकता है.

09 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Insulin Resistance: इंसुलिन शरीर का एक जरूरी हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके बढ़ने के लक्षण क्या हैं और इससे नुकसान क्या हो सकता है.

इंसुलिन शरीर का एक जरूरी हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. लेकिन जब शरीर के सेल्स इंसुलिन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते, तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है. इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है. यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देती है. चलिए आपको इसके शुरुआती संकेत बताते हैं.

AIIMS और हार्वर्ड से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. कुनाल सूद ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस के छह शुरुआती संकेत बताए हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर ब्लड शुगर को सामान्य रखने में असमर्थ हो जाता है. अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो बाद में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
AIIMS और हार्वर्ड से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. कुनाल सूद ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस के छह शुरुआती संकेत बताए हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर ब्लड शुगर को सामान्य रखने में असमर्थ हो जाता है. अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो बाद में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
पेट के आसपास फैट का बढ़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक आम संकेत है. यह सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है बल्कि मेटाबॉलिक गड़बड़ी का नतीजा भी हो सकता है. इसके साथ ही बार-बार मीठा या कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा होना भी शरीर की ओर से एक चेतावनी है कि ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ा रहा है.
पेट के आसपास फैट का बढ़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक आम संकेत है. यह सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है बल्कि मेटाबॉलिक गड़बड़ी का नतीजा भी हो सकता है. इसके साथ ही बार-बार मीठा या कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा होना भी शरीर की ओर से एक चेतावनी है कि ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ा रहा है.
ज्यादा प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना भी इस स्थिति के संकेत हैं. जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसी वजह से पानी की कमी महसूस होती है.
ज्यादा प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना भी इस स्थिति के संकेत हैं. जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसी वजह से पानी की कमी महसूस होती है.
कई लोगों को दिनभर थकान या सुस्ती महसूस होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज शरीर के सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती. साथ ही गर्दन या बगल की त्वचा का काला होना, जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहा जाता है, भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है.
कई लोगों को दिनभर थकान या सुस्ती महसूस होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज शरीर के सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती. साथ ही गर्दन या बगल की त्वचा का काला होना, जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहा जाता है, भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है.
अगर ब्लड टेस्ट में शुगर या इंसुलिन लेवल सामान्य से ज्यादा दिखे, तो इसे हल्के में न लें. यह शुरुआती संकेत है कि शरीर इंसुलिन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा.
अगर ब्लड टेस्ट में शुगर या इंसुलिन लेवल सामान्य से ज्यादा दिखे, तो इसे हल्के में न लें. यह शुरुआती संकेत है कि शरीर इंसुलिन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा.
डॉ. सूद के मुताबिक, अगर इस स्थिति को शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और वजन नियंत्रण से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर किया जा सकता है.
डॉ. सूद के मुताबिक, अगर इस स्थिति को शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और वजन नियंत्रण से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर किया जा सकता है.
थोड़े-से बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क ला सकते हैं. इन शुरुआती संकेतों को पहचानना और समय पर कदम उठाना डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है.
थोड़े-से बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क ला सकते हैं. इन शुरुआती संकेतों को पहचानना और समय पर कदम उठाना डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है.
09 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Embed widget