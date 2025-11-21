सबसे पहला संकेत होता है शरीर में सूजन. इसे एडिमा कहा जाता है. यह सूजन पैरों, पंजों, हाथों या पेट पर दिखाई दे सकती है. वजह यह है कि शरीर में मौजूद एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन तरल को संतुलित रखने में मदद करता है. जब इसकी कमी होती है तो फ्लूइड बाहर निकलकर आसपास के टिश्यू में जमा होने लगता है. यह संकेत लिवर जैसी बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच कराना जरूरी है.