एक्सप्लोरर
Early signs of brain cancer: ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
Brain cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों में काफी तेजी के साथ बढ़े हैं. इसके अलग अलग रूप होते हैं. चलिए आपको ब्रेन कैंसर के बारे में बताते हैं कि कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं.
हम सभी कभी न कभी सिरदर्द से परेशान होते हैं. ज्यादातर समय हम इसका कारण स्ट्रेस, थकान, नींद की कमी या डिहाइड्रेशन को मान लेते हैं. ये आमतौर पर कुछ घंटे में ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन हर बार सिरदर्द को नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं. चलिए आपको ब्रेन कैंसर के बारे में विस्तार से बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 08:08 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
दिवाली के बाद जहरीली हवा से घुट रहा दम तो आजमाएं ये टिप्स, फेफड़ों को तुरंत मिलेगा सुकून
हेल्थ
7 Photos
पैरों में दिखने वाले ये 4 लक्षण देते हैं कैंसर होने का सिग्नल, हर साल 10 लाख लोगों को बनाते हैं शिकार
हेल्थ
6 Photos
बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
हेल्थ
6 Photos
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
दिवाली के बाद जहरीली हवा से घुट रहा दम तो आजमाएं ये टिप्स, फेफड़ों को तुरंत मिलेगा सुकून
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion