हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थFoods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग

Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग

Brain Boosting Foods: दिमाग को तेज रखना हर कोई चाहता है. चलिए आपको 5 फूड्स के बारे में बताते हैं जो आपके दिमाग को तेज बनाने के लिए अहम योगदान निभाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Brain Boosting Foods: दिमाग को तेज रखना हर कोई चाहता है. चलिए आपको 5 फूड्स के बारे में बताते हैं जो आपके दिमाग को तेज बनाने के लिए अहम योगदान निभाते हैं.

दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है. यह सोचने, समझने और फैसला लेने में मदद करता है. अगर हम सही खानपान लें, तो दिमाग ज्यादा तेज और एक्टिव रहता है. कुछ खास फूड्स ऐसे हैं जो याददाश्त बढ़ाते हैं और सोचने की क्षमता को मजबूत करते हैं. चलिए आपको इसके लिए पांच फूड्स के बारे में बताते हैं.

1/6
फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकरल में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो नई ब्रेन सेल्स बनाने और दिमाग को मजबूत रखने में मदद करता है. हफ्ते में दो बार मछली खाना फायदेमंद है.
फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकरल में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो नई ब्रेन सेल्स बनाने और दिमाग को मजबूत रखने में मदद करता है. हफ्ते में दो बार मछली खाना फायदेमंद है.
2/6
ब्लूबेरी दिमाग को फ्री रेडिकल्स और सूजन से बचाती है. इससे याददाश्त बेहतर होती है और उम्र के साथ दिमाग की कमजोरी कम होती है.
ब्लूबेरी दिमाग को फ्री रेडिकल्स और सूजन से बचाती है. इससे याददाश्त बेहतर होती है और उम्र के साथ दिमाग की कमजोरी कम होती है.
3/6
अखरोट, बादाम और कद्दू के बीज में हेल्दी फैट्स और विटामिन ई होता है. ये दिमागी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और ध्यान बढ़ाते हैं.
अखरोट, बादाम और कद्दू के बीज में हेल्दी फैट्स और विटामिन ई होता है. ये दिमागी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और ध्यान बढ़ाते हैं.
4/6
हरी सब्जियां जैसे पालक, केल और ब्रोकली दिमाग को पोषण देती हैं. इनमें मौजूद विटामिन के और फोलेट याददाश्त को मजबूत करते हैं.
हरी सब्जियां जैसे पालक, केल और ब्रोकली दिमाग को पोषण देती हैं. इनमें मौजूद विटामिन के और फोलेट याददाश्त को मजबूत करते हैं.
5/6
डार्क चॉकलेट में कोको और कैफीन होता है जो मूड अच्छा करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.
डार्क चॉकलेट में कोको और कैफीन होता है जो मूड अच्छा करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.
6/6
इन फूड्स को रोज के खाने में शामिल करें, ताकि दिमाग तेज, फोकस्ड और एनर्जेटिक बना रहे.
इन फूड्स को रोज के खाने में शामिल करें, ताकि दिमाग तेज, फोकस्ड और एनर्जेटिक बना रहे.
Published at : 10 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Brain Boosting Foods Foods For Sharp Memory Healthy Diet For Brain

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन में कटौती का आदेश
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
टेलीविजन
तारक मेहता के टपु का सोनू संग था अफेयर? भव्य गांधी ने निधि संग प्यार वाली खबरों पर किया रिएक्ट
तारक मेहता के टपु का सोनू संग था अफेयर? भव्य गांधी ने निधि संग प्यार वाली खबरों पर किया रिएक्ट
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget