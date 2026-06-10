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Diabetes Care Tips: शुगर पेशेंट हैं तो आज से गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना वक्त से पहले आ जाएगी मौत
Diabetes Care Tips: डायबिटीज के मरीजों के लिए सही खानपान, नियमित व्यायाम, समय पर जांच, दवाओं का पालन और तनाव नियंत्रण बेहद जरूरी है. ये आदतें ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं.
डायबिटीज यानी शुगर आज के समय की सबसे आम लेकिन खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है. यह ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे शरीर के अंदर कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है. शुरुआत में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि ब्लड शुगर लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो आंखों, किडनी, हृदय और नसों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डायबिटीज को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन सही जीवनशैली और सावधानियों की मदद से इसे नियंत्रित जरूर रखा जा सकता है. ऐसे में अगर आप शुगर के मरीज हैं तो कुछ बातों को आज से ही गांठ बांध लेना जरूरी है.
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Published at : 10 Jun 2026 07:48 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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