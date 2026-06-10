अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे तो शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या हल्का व्यायाम शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है. साथ ही लगातार बैठे रहने की आदत न केवल वजन बढ़ाती है बल्कि ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर सकती है. इसलिए चाहे आप घर पर हों या ऑफिस में, दिनभर सक्रिय रहने की कोशिश करें.