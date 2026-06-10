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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थDiabetes Care Tips: शुगर पेशेंट हैं तो आज से गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना वक्त से पहले आ जाएगी मौत

Diabetes Care Tips: शुगर पेशेंट हैं तो आज से गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना वक्त से पहले आ जाएगी मौत

Diabetes Care Tips: डायबिटीज के मरीजों के लिए सही खानपान, नियमित व्यायाम, समय पर जांच, दवाओं का पालन और तनाव नियंत्रण बेहद जरूरी है. ये आदतें ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jun 2026 07:48 AM (IST)
Diabetes Care Tips: डायबिटीज के मरीजों के लिए सही खानपान, नियमित व्यायाम, समय पर जांच, दवाओं का पालन और तनाव नियंत्रण बेहद जरूरी है. ये आदतें ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं.

डायबिटीज यानी शुगर आज के समय की सबसे आम लेकिन खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है. यह ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे शरीर के अंदर कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है. शुरुआत में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि ब्लड शुगर लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो आंखों, किडनी, हृदय और नसों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डायबिटीज को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन सही जीवनशैली और सावधानियों की मदद से इसे नियंत्रित जरूर रखा जा सकता है. ऐसे में अगर आप शुगर के मरीज हैं तो कुछ बातों को आज से ही गांठ बांध लेना जरूरी है.

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डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका खानपान है. अक्सर लोग दवा तो समय पर लेते हैं, लेकिन खाने-पीने में लापरवाही कर बैठते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार मैदा, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसके बजाय साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए.
डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका खानपान है. अक्सर लोग दवा तो समय पर लेते हैं, लेकिन खाने-पीने में लापरवाही कर बैठते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार मैदा, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसके बजाय साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए.
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अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे तो शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या हल्का व्यायाम शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है. साथ ही लगातार बैठे रहने की आदत न केवल वजन बढ़ाती है बल्कि ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर सकती है. इसलिए चाहे आप घर पर हों या ऑफिस में, दिनभर सक्रिय रहने की कोशिश करें.
अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे तो शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या हल्का व्यायाम शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है. साथ ही लगातार बैठे रहने की आदत न केवल वजन बढ़ाती है बल्कि ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर सकती है. इसलिए चाहे आप घर पर हों या ऑफिस में, दिनभर सक्रिय रहने की कोशिश करें.
Published at : 10 Jun 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Blood Sugar Control Diabetes Care Tips Managing Blood Sugar Naturally Diabetes Health Tips

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