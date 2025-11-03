हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBenefits of cloves: रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर

Benefits of cloves: रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर

health benefits of chewing cloves: लौंग हमारे घरों में मसालों के तौर पर यूज होता है. जितना यह स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उतना ही इससे सेहत को फायदा होता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Nov 2025 05:32 PM (IST)
health benefits of chewing cloves: लौंग हमारे घरों में मसालों के तौर पर यूज होता है. जितना यह स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उतना ही इससे सेहत को फायदा होता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

मसालों की दुनिया में कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू और इतिहास उतना गहरा हो जितना लौंग का है. Syzygium aromaticum पेड़ की सूखी फूल कलियां यानी लौंग न सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम करती हैं बल्कि सेहत का खजाना भी हैं. कभी यह रॉयल्टी और औषधियों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज हर घर की रसोई में इसका खास स्थान है. चलिए आपको बताते हैं कि डेली लौंग चबाने के कौन से फायदे मिलते हैं.

1/10
हर दिन एक लौंग चबाने की आदत आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है. यह छोटी-सी लौंग आपकी सांस को ताजा रखती है, पाचन बेहतर बनाती है, दिल की हेलदी रखती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है.
हर दिन एक लौंग चबाने की आदत आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है. यह छोटी-सी लौंग आपकी सांस को ताजा रखती है, पाचन बेहतर बनाती है, दिल की हेलदी रखती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है.
2/10
लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे बुढ़ापा धीमा पड़ता है और हार्ट रोग या कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा घटता है. रोजाना एक या दो लौंग चबाने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है.
लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे बुढ़ापा धीमा पड़ता है और हार्ट रोग या कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा घटता है. रोजाना एक या दो लौंग चबाने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है.
3/10
यह शरीर में सूजन को भी कम करता है. लौंग में मौजूद Eugenol हल्के जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और सूजन जैसी समस्याओं में राहत देता है. अगर आप शरीर में भारीपन या दर्द महसूस करते हैं, तो रोज एक लौंग चबाने की आदत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
यह शरीर में सूजन को भी कम करता है. लौंग में मौजूद Eugenol हल्के जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और सूजन जैसी समस्याओं में राहत देता है. अगर आप शरीर में भारीपन या दर्द महसूस करते हैं, तो रोज एक लौंग चबाने की आदत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
4/10
मुंह की सेहत के लिए लौंग बहुत असरदार मानी जाती है. यह दांत दर्द में राहत देती है, मुंह की बदबू को दूर करती है और मसूड़ों को स्वस्थ रखती है. लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और दर्दनिवारक गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सांस को ताजा बनाते हैं.
मुंह की सेहत के लिए लौंग बहुत असरदार मानी जाती है. यह दांत दर्द में राहत देती है, मुंह की बदबू को दूर करती है और मसूड़ों को स्वस्थ रखती है. लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और दर्दनिवारक गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सांस को ताजा बनाते हैं.
5/10
अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है या गैस की शिकायत होती है, तो लौंग चबाना बहुत उपयोगी हो सकता है. यह पाचक एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे पेट में गैस, फुलावट और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं.
अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है या गैस की शिकायत होती है, तो लौंग चबाना बहुत उपयोगी हो सकता है. यह पाचक एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे पेट में गैस, फुलावट और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं.
6/10
लौंग शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल तत्व शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं. यह सर्दी-जुकाम, गले की खराश और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव में सहायक होती है.
लौंग शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल तत्व शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं. यह सर्दी-जुकाम, गले की खराश और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव में सहायक होती है.
7/10
रिसर्च बताते हैं कि लौंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है. यह इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करती है. हालांकि इसे दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता, लेकिन यह शुगर के मरीजों के लिए एक सहायक घरेलू उपाय है.
रिसर्च बताते हैं कि लौंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है. यह इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करती है. हालांकि इसे दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता, लेकिन यह शुगर के मरीजों के लिए एक सहायक घरेलू उपाय है.
8/10
लौंग लिवर को डिटॉक्स करने और फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करती है. यह लिवर की सेल्स को दुबारा जिंदा करने में भी सहायक हो सकती है. जो लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, उनमें लिवर से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम देखा गया है.
लौंग लिवर को डिटॉक्स करने और फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करती है. यह लिवर की सेल्स को दुबारा जिंदा करने में भी सहायक हो सकती है. जो लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, उनमें लिवर से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम देखा गया है.
9/10
रोजाना एक लौंग चबाने से दिल की सेहत भी सुधरती है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. इससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और हार्ट हेल्दी बना रहता है.
रोजाना एक लौंग चबाने से दिल की सेहत भी सुधरती है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. इससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और हार्ट हेल्दी बना रहता है.
10/10
लौंग में मौजूद तत्व बलगम को ढीला करने और गले को आराम देने में मदद करते हैं. यह सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत देती है. साथ ही लौंग त्वचा और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है. यह मुंहासों को कम करती है, त्वचा में चमक लाती है और मैंगनीज की वजह से हड्डियों को मजबूत बनाती है.
लौंग में मौजूद तत्व बलगम को ढीला करने और गले को आराम देने में मदद करते हैं. यह सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत देती है. साथ ही लौंग त्वचा और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है. यह मुंहासों को कम करती है, त्वचा में चमक लाती है और मैंगनीज की वजह से हड्डियों को मजबूत बनाती है.
Published at : 03 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Benefits Of Chewing Cloves Health Benefits Of Chewing Cloves Benefits Of Cloves

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget