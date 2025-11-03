एक्सप्लोरर
Benefits of cloves: रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर
health benefits of chewing cloves: लौंग हमारे घरों में मसालों के तौर पर यूज होता है. जितना यह स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उतना ही इससे सेहत को फायदा होता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
मसालों की दुनिया में कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू और इतिहास उतना गहरा हो जितना लौंग का है. Syzygium aromaticum पेड़ की सूखी फूल कलियां यानी लौंग न सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम करती हैं बल्कि सेहत का खजाना भी हैं. कभी यह रॉयल्टी और औषधियों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज हर घर की रसोई में इसका खास स्थान है. चलिए आपको बताते हैं कि डेली लौंग चबाने के कौन से फायदे मिलते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 03 Nov 2025 05:32 PM (IST)
हेल्थ
10 Photos
रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
हेल्थ
5 Photos
सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके
हेल्थ
6 Photos
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
Advertisement
हेल्थ
10 Photos
रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion