लौंग में मौजूद तत्व बलगम को ढीला करने और गले को आराम देने में मदद करते हैं. यह सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत देती है. साथ ही लौंग त्वचा और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है. यह मुंहासों को कम करती है, त्वचा में चमक लाती है और मैंगनीज की वजह से हड्डियों को मजबूत बनाती है.