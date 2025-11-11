स्किन के लिए भी इलायची किसी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक से कम नहीं. इसके डिटॉक्सिफाइंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे पर जमा गंदगी और ऑयल को साफ करते हैं, जिससे पिंपल्स की समस्या कम होती है. यह त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और नेचुरल ग्लो बनाए रखता है.