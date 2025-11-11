हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
cardamom benefits: रोजाना इलायची चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, पता लग गया तो कभी नहीं करेंगे इग्नोर

cardamom benefits: रोजाना इलायची चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, पता लग गया तो कभी नहीं करेंगे इग्नोर

benefits of cardamom: इलाइची हमारे घरों में मसालों के रूप में बड़े पैमाने पर यूज की जाती है. यह सिर्फ मसालों के तौर पर ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी किया जाता है. चलिए आपको इसके फायदे बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Nov 2025 01:35 PM (IST)
benefits of cardamom: इलाइची हमारे घरों में मसालों के रूप में बड़े पैमाने पर यूज की जाती है. यह सिर्फ मसालों के तौर पर ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी किया जाता है. चलिए आपको इसके फायदे बताते हैं.

इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है. इसकी खुशबू इतनी खास होती है कि यह किसी भी डिश का स्वाद बदल देती है. लेकिन इलायची सिर्फ स्वाद या सुगंध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जबरदस्त औषधीय गुण भी छिपे हैं. प्राचीन आयुर्वेद से लेकर आज की आधुनिक लाइफस्टाइल तक, इलायची का इस्तेमाल सेहत सुधारने के लिए किया जाता रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको खाने के क्या-क्या फायदे हैं.

इलायची का सबसे बड़ा फायदा है कि यह डाइजेशन को मजबूत करती है. अगर आपको अक्सर गैस, एसिडिटी या भारीपन की समस्या रहती है, तो खाना खाने के बाद एक इलायची चबाना फायदेमंद रहेगा. यह पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करती है जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है.
इलायची का सबसे बड़ा फायदा है कि यह डाइजेशन को मजबूत करती है. अगर आपको अक्सर गैस, एसिडिटी या भारीपन की समस्या रहती है, तो खाना खाने के बाद एक इलायची चबाना फायदेमंद रहेगा. यह पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करती है जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है.
इलायची सांसों को ताजा रखने में भी मदद करती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और बदबू को दूर रखते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में लोग माउथ फ्रेशनर की जगह इलायची ही खाते थे.
इलायची सांसों को ताजा रखने में भी मदद करती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और बदबू को दूर रखते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में लोग माउथ फ्रेशनर की जगह इलायची ही खाते थे.
हार्ट की सेहत के लिए भी इलायची बेहतरीन मानी जाती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम करते हैं. ये तीनों चीजें मिलकर दिल को मजबूत बनाती हैं.
हार्ट की सेहत के लिए भी इलायची बेहतरीन मानी जाती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम करते हैं. ये तीनों चीजें मिलकर दिल को मजबूत बनाती हैं.
इलायची को एक नेचुरल डिटॉक्स एजेंट भी कहा जाता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है, जिससे लिवर और किडनी बेहतर तरीके से काम करते हैं. अगर आप हर दिन सुबह गर्म पानी के साथ इलायची लें तो शरीर अंदर से साफ महसूस होता है.
इलायची को एक नेचुरल डिटॉक्स एजेंट भी कहा जाता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है, जिससे लिवर और किडनी बेहतर तरीके से काम करते हैं. अगर आप हर दिन सुबह गर्म पानी के साथ इलायची लें तो शरीर अंदर से साफ महसूस होता है.
वज़न कम करने वालों के लिए इलायची किसी वरदान से कम नहीं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और बॉडी में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करती है. इससे ब्लोटिंग कम होती है और फैट बर्निंग बेहतर होती है.
वज़न कम करने वालों के लिए इलायची किसी वरदान से कम नहीं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और बॉडी में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करती है. इससे ब्लोटिंग कम होती है और फैट बर्निंग बेहतर होती है.
जो लोग ब्लड शुगर को लेकर परेशान हैं, उनके लिए भी इलायची फायदेमंद है. नियमित सेवन से यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को संतुलित रखती है. खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका हल्का सेवन काफी राहत दे सकता है.
जो लोग ब्लड शुगर को लेकर परेशान हैं, उनके लिए भी इलायची फायदेमंद है. नियमित सेवन से यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को संतुलित रखती है. खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका हल्का सेवन काफी राहत दे सकता है.
इलायची इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों में यह असरदार साबित होती है.
इलायची इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों में यह असरदार साबित होती है.
स्किन के लिए भी इलायची किसी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक से कम नहीं. इसके डिटॉक्सिफाइंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे पर जमा गंदगी और ऑयल को साफ करते हैं, जिससे पिंपल्स की समस्या कम होती है. यह त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और नेचुरल ग्लो बनाए रखता है.
स्किन के लिए भी इलायची किसी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक से कम नहीं. इसके डिटॉक्सिफाइंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे पर जमा गंदगी और ऑयल को साफ करते हैं, जिससे पिंपल्स की समस्या कम होती है. यह त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और नेचुरल ग्लो बनाए रखता है.
मानसिक सेहत के लिए भी इलायची बेहद उपयोगी है. इसमें मौजूद नैचुरल कंपाउंड्स तनाव कम करते हैं, मूड को अच्छा बनाते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं. दिनभर की थकान और चिंता के बाद इलायची वाली चाय दिमाग को आराम देती है.
मानसिक सेहत के लिए भी इलायची बेहद उपयोगी है. इसमें मौजूद नैचुरल कंपाउंड्स तनाव कम करते हैं, मूड को अच्छा बनाते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं. दिनभर की थकान और चिंता के बाद इलायची वाली चाय दिमाग को आराम देती है.
इसके अलावा, इलायची का एक और अहम फायदा है कि यह सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत देती है. इसके सूजनरोधी गुण गले की खराश, खांसी और सांस फूलने जैसी दिक्कतों को कम करते हैं. सर्दी-जुकाम के मौसम में इलायची वाली चाय पीना बहुत फायदेमंद रहता है.
इसके अलावा, इलायची का एक और अहम फायदा है कि यह सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत देती है. इसके सूजनरोधी गुण गले की खराश, खांसी और सांस फूलने जैसी दिक्कतों को कम करते हैं. सर्दी-जुकाम के मौसम में इलायची वाली चाय पीना बहुत फायदेमंद रहता है.
इलायची शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करती है. इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और मिनरल्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है.
इलायची शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करती है. इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और मिनरल्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है.
Published at : 11 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Embed widget