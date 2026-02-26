हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होलिका दहन से शुरू होकर धुलंडी तक चलने वाला यह त्योहार लोगों की पुरानी लड़ाई, गिले-शिकवे, भुलाकर एक दूसरे के करीब लाता है. होली के मौके पर लोग रंग, गुलाल, मिठाइयों और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते है.

होलिका दहन से शुरू होकर धुलंडी तक चलने वाला यह त्योहार लोगों की पुरानी लड़ाई, गिले-शिकवे, भुलाकर एक दूसरे के करीब लाता है. होली के मौके पर लोग रंग, गुलाल, मिठाइयों और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते है.

रंगों का त्योहार होली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि रिश्तों को फिर से रंगने का मौका भी होता है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और वसंत ऋतु के आगमन की खुशियां साथ लेकर आता है. होलिका दहन से शुरू होकर धुलंडी तक चलने वाला यह त्योहार लोगों की पुरानी लड़ाई, गिले-शिकवे, भुलाकर एक दूसरे के करीब लाता है. होली के मौके पर लोग रंग, गुलाल, मिठाइयों और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते है. इस खास दिन को और यादगार बनाने के लिए अपनों को दिल से भेजी गई शुभकामनाएं भी उतनी ही जरूरी होती है. ऐसे में अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको बेस्ट मैसेज, स्टेटस, इमेज और GIF बताते हैं, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं.

होली विशेज के मैसेज- 1. रंगों की बहार हो, अपनों का प्यार हो, खुशियों की बौछार हो, ऐसा आपका हर दिन हो. होली मुबारक 2. होली 2025 की शुभकामनाएं, आपका जीवन आनंद और प्रसन्नता के जीवंत रंगों से भर जाए.
होली विशेज के मैसेज- 1. रंगों की बहार हो, अपनों का प्यार हो, खुशियों की बौछार हो, ऐसा आपका हर दिन हो. होली मुबारक 2. होली 2025 की शुभकामनाएं, आपका जीवन आनंद और प्रसन्नता के जीवंत रंगों से भर जाए.
3. होली के रंग आपके चेहरे पर अनगिनत मुस्कान और मीठी यादें लाएं. होली 2026 की शुभकामनाएं. 4. होली की शुभकामनाएं, आइए एकजुटता की भावना और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं. 5. होली के रंग चारों ओर प्रेम और खुशियां फैलाएं. होली 2026 की शुभकामनाएं.
3. होली के रंग आपके चेहरे पर अनगिनत मुस्कान और मीठी यादें लाएं. होली 2026 की शुभकामनाएं. 4. होली की शुभकामनाएं, आइए एकजुटता की भावना और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं. 5. होली के रंग चारों ओर प्रेम और खुशियां फैलाएं. होली 2026 की शुभकामनाएं.
