एक्सप्लोरर
होली के रंग, खुशियों के संग: इस त्योहार अपनों को भेजें ये खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स
इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस होली पर अपनों को प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं तो हम बताते हैं तरीका...
होली भारत का एक बहुत ही खुशियों भरा और रंगीन त्योहार है. यह सिर्फ रंगों से खेलने का दिन नहीं है, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, पुराने गिले-शिकवे मिटाने और प्यार बांटने का खास मौका भी है. इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस होली पर अपनों को प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको इस त्योहार पर अपनों को भेजने के लिए खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स बताते हैं.
1/10
2/10
Published at : 26 Feb 2026 01:28 PM (IST)
लाइफस्टाइल
10 Photos
होली के रंग, खुशियों के संग: इस त्योहार अपनों को भेजें ये खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स
लाइफस्टाइल
6 Photos
सूर्य कुमार यादव की बीवी का नया अपार्टमेंट देख उड़ जाएंगे होश, ये तस्वीरें देख चुंधिया जाएंगी आंखें
लाइफस्टाइल
5 Photos
वृंदावन में 28 फरवरी को खेली जाएगी फूल की होली! जानें इस खास होली सेलिब्रेशन के पीछे का कारण?
लाइफस्टाइल
6 Photos
Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना
लाइफस्टाइल
7 Photos
Falgun Purnima 2026: 3 मार्च को चंद्र ग्रहण 4 मार्च को होली, फिर कब रखें पूर्णिमा का व्रत
लाइफस्टाइल
10 Photos
होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
लाइफस्टाइल
10 Photos
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
Holika Dahan 2026: 2 मार्च को भद्रा की काली छाया, होलिका दहन के लिए मिलेगा सिर्फ 12 मिनट समय
लाइफस्टाइल
चंद्र ग्रहण का समय शहर अनुसार देखें, दिल्ली, भोपाल समेत इन 10 जगह कब लगेगा सूतक
लाइफस्टाइल
क्या सिर्फ स्पर्म ही बनाने का काम करते हैं टेस्टिकल्स? इनके काम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Time: रमजान का आठवां रोजा आज, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement
लाइफस्टाइल
10 Photos
होली के रंग, खुशियों के संग: इस त्योहार अपनों को भेजें ये खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स
लाइफस्टाइल
6 Photos
सूर्य कुमार यादव की बीवी का नया अपार्टमेंट देख उड़ जाएंगे होश, ये तस्वीरें देख चुंधिया जाएंगी आंखें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion