हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलहोली के रंग, खुशियों के संग: इस त्योहार अपनों को भेजें ये खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स

होली के रंग, खुशियों के संग: इस त्योहार अपनों को भेजें ये खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स

इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस होली पर अपनों को प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं तो हम बताते हैं तरीका...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Feb 2026 01:28 PM (IST)
इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस होली पर अपनों को प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं तो हम बताते हैं तरीका...

होली भारत का एक बहुत ही खुशियों भरा और रंगीन त्योहार है. यह सिर्फ रंगों से खेलने का दिन नहीं है, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, पुराने गिले-शिकवे मिटाने और प्यार बांटने का खास मौका भी है. इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस होली पर अपनों को प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको इस त्योहार पर अपनों को भेजने के लिए खूबसूरत विशेज, मैसेज और कोट्स बताते हैं.

1/10
होली हमें सिखाती है कि जीवन में रंगों की तरह खुशियां भी जरूरी हैं. यह त्योहार लोगों को करीब लाता है और दिलों में प्यार बढ़ाता है. होली का असली आनंद परिवार के साथ होता है, मेरे प्यारे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा घर हमेशा हंसी, प्यार और खुशियों से भरा रहे, हैप्पी होली.
होली हमें सिखाती है कि जीवन में रंगों की तरह खुशियां भी जरूरी हैं. यह त्योहार लोगों को करीब लाता है और दिलों में प्यार बढ़ाता है. होली का असली आनंद परिवार के साथ होता है, मेरे प्यारे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा घर हमेशा हंसी, प्यार और खुशियों से भरा रहे, हैप्पी होली.
2/10
दोस्तों के बिना होली अधूरी लगती है. दोस्त, तुम्हारे साथ हर होली यादगार बन जाती है, इस बार भी ढेर सारे रंग, हंसी और मजेदार पल साथ बिताएं, होली मुबारक.
दोस्तों के बिना होली अधूरी लगती है. दोस्त, तुम्हारे साथ हर होली यादगार बन जाती है, इस बार भी ढेर सारे रंग, हंसी और मजेदार पल साथ बिताएं, होली मुबारक.
Published at : 26 Feb 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Happy Holi Wishes Happy Holi Messages Holi 2026 Happy Holi 2026

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Holika Dahan 2026: 2 मार्च को भद्रा की काली छाया, होलिका दहन के लिए मिलेगा सिर्फ 12 मिनट समय
Holika Dahan 2026: 2 मार्च को भद्रा की काली छाया, होलिका दहन के लिए मिलेगा सिर्फ 12 मिनट समय
लाइफस्टाइल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण का समय शहर अनुसार देखें, दिल्ली, भोपाल समेत इन 10 जगह कब लगेगा सूतक
चंद्र ग्रहण का समय शहर अनुसार देखें, दिल्ली, भोपाल समेत इन 10 जगह कब लगेगा सूतक
लाइफस्टाइल
Testicles Hidden Functions : क्या सिर्फ स्पर्म ही बनाने का काम करते हैं टेस्टिकल्स? इनके काम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
क्या सिर्फ स्पर्म ही बनाने का काम करते हैं टेस्टिकल्स? इनके काम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Time: रमजान का आठवां रोजा आज, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Time: रमजान का आठवां रोजा आज, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget