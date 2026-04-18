एक्सप्लोरर
Geriatric Parkour Fitness Trend: बुजुर्गों के लिए नया फिटनेस ट्रेंड जेरियाट्रिक पार्कौर, क्या भारत में भी हो सकता है कारगर?
जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. बाधाओं को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. लेकिन जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है.
Geriatric Parkour Fitness Trend: बढ़ती उम्र को अक्सर आराम और धीमी जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन यह अब यह सोच तेजी से बदल रही है. दुनिया के कई देश में बुजुर्ग सिर्फ वॉक या योगा करने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं. बल्कि वह फिट रहने के नए तरीके को अपना रहे हैं. इसी कड़ी में सिंगापुर में एक अनोखा फिटनेस ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसे जेरियाट्रिक पार्कौर कहा जा रहा है.
1/7
2/7
Published at : 18 Apr 2026 11:01 AM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
बुजुर्गों के लिए नया फिटनेस ट्रेंड जेरियाट्रिक पार्कौर, क्या भारत में भी हो सकता है कारगर?
लाइफस्टाइल
6 Photos
शेफ कुणाल कपूर ने बताई अमृतसरी पनीर भुर्जी की खास रेसिपी, मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी डिश
लाइफस्टाइल
10 Photos
हिंदू परंपरा के 4 दिव्य रक्षक, जो आज भी चुपचाप लोगों की सुरक्षा करते हैं! देखें फोटो
लाइफस्टाइल
6 Photos
ब्लू रफल्ड शर्ट और व्हाइट मैक्सी स्कर्ट में अनुष्का ने लूटी महफिल, बड़े काम आएंगे ये फैशन टिप्स
लाइफस्टाइल
6 Photos
Neem Karoli Baba की 3 शिक्षाएं, मन की शांति और सच्ची खुशी पाने का आसान रास्ता क्या है?
लाइफस्टाइल
7 Photos
क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
क्या सुबह उठकर आपको भी लगती है थकान? मुंह से सांस लेने की आदत हो सकती है वजह
लाइफस्टाइल
केला एक 'बेरी' है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं? विज्ञान का ये सच कर देगा हैरान
लाइफस्टाइल
अक्षय तृतीया 2026 से पहले लक्ष्मी पूजन के लिए घर की ऐसे करें तैयारी? अपनाएं आसान टिप्स
लाइफस्टाइल
क्या आजकल आप भी बुखार और पेटदर्द से हैं परेशान, जानें किस वजह से हो रहीं ये बीमारियां?
Advertisement
लाइफस्टाइल
7 Photos
बुजुर्गों के लिए नया फिटनेस ट्रेंड जेरियाट्रिक पार्कौर, क्या भारत में भी हो सकता है कारगर?
लाइफस्टाइल
6 Photos
शेफ कुणाल कपूर ने बताई अमृतसरी पनीर भुर्जी की खास रेसिपी, मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी डिश
प्रेम कुमारJournalist
Opinion