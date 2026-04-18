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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलGeriatric Parkour Fitness Trend: बुजुर्गों के लिए नया फिटनेस ट्रेंड जेरियाट्रिक पार्कौर, क्या भारत में भी हो सकता है कारगर?

Geriatric Parkour Fitness Trend: बुजुर्गों के लिए नया फिटनेस ट्रेंड जेरियाट्रिक पार्कौर, क्या भारत में भी हो सकता है कारगर?

जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. बाधाओं को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. लेकिन जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Apr 2026 11:01 AM (IST)
जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. बाधाओं को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. लेकिन जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है.

Geriatric Parkour Fitness Trend: बढ़ती उम्र को अक्सर आराम और धीमी जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन यह अब यह सोच तेजी से बदल रही है. दुनिया के कई देश में बुजुर्ग सिर्फ वॉक या योगा करने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं. बल्कि वह फिट रहने के नए तरीके को अपना रहे हैं. इसी कड़ी में सिंगापुर में एक अनोखा फिटनेस ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसे जेरियाट्रिक पार्कौर कहा जा रहा है.

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जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है, जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. दिक्कतों को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. इसका जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है. इसमें खतरनाक स्टंट नहीं होते, बल्कि शरीर के संतुलन, लचीलापन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर फोकस किया जाता है.
जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है, जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. दिक्कतों को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. इसका जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है. इसमें खतरनाक स्टंट नहीं होते, बल्कि शरीर के संतुलन, लचीलापन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर फोकस किया जाता है.
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इसमें बुजुर्गों को धीरे-धीरे बाधाओं के बीच चलना, संतुलन बनाना, गिरना और स्थिति में खुद को संभालना और सुरक्षित तरीके से उठाना सिखाया जाता है. यानी यह सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली मूवमेंट ट्रेनिंग है.
इसमें बुजुर्गों को धीरे-धीरे बाधाओं के बीच चलना, संतुलन बनाना, गिरना और स्थिति में खुद को संभालना और सुरक्षित तरीके से उठाना सिखाया जाता है. यानी यह सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली मूवमेंट ट्रेनिंग है.
Published at : 18 Apr 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Geriatric Parkour Fitness Trend Elderly Fitness Exercises Senior Citizen Workout Routine Functional Movement Training Elderly

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