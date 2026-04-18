जेरियाट्रिक पार्कौर आमतौर पर एक ऐसा खेल है, जिसमें लोग दीवार पर चढ़ते हैं. दिक्कतों को पार करते हैं और तेजी से मूवमेंट करते हैं. इसका जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के लिए बनाया गया संस्करण काफी अलग है. इसमें खतरनाक स्टंट नहीं होते, बल्कि शरीर के संतुलन, लचीलापन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर फोकस किया जाता है.