हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलBangladesh cricketers wives: किस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी है सबसे ज्यादा खूबसूरत? इन 10 तस्वीरों से जान लें हकीकत

Bangladesh cricketers wives: किस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी है सबसे ज्यादा खूबसूरत? इन 10 तस्वीरों से जान लें हकीकत

Bangladesh cricketers: बांग्लादेशी क्रिकेटरों की बीवियां खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इनके बारे में कि कौन खूबसूरती में अव्वल है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Bangladesh cricketers: बांग्लादेशी क्रिकेटरों की बीवियां खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इनके बारे में कि कौन खूबसूरती में अव्वल है.

बांग्लादेश के पुरुष क्रिकेटर जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत उनकी पत्नियां भी हैं. चलिए आज हम आपको लिटन दास से लेकर शाकिब अल हसन तक उन बांग्लादेशी क्रिकेटरों की बीवियों के बारे में बताते हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होती रहती है.

1/9
इस लिस्ट में पहला नाम शाकिब अल हसन का आता है, शाकिब मैदान पर अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते थे. इनकी पत्नी का नाम उम्मे अहमद शिशिर है, दोनों की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी, साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी.
इस लिस्ट में पहला नाम शाकिब अल हसन का आता है, शाकिब मैदान पर अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते थे. इनकी पत्नी का नाम उम्मे अहमद शिशिर है, दोनों की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी, साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी.
2/9
इस लिस्ट में दूसरा नाम लिटन दास का है, जो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, इन्होंने बांग्लादेश टेलीविजन में फेमस चेहरों में से एक देवश्री बिस्वास संग साल 2019 में शादी की थी.
इस लिस्ट में दूसरा नाम लिटन दास का है, जो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, इन्होंने बांग्लादेश टेलीविजन में फेमस चेहरों में से एक देवश्री बिस्वास संग साल 2019 में शादी की थी.
3/9
तीसरा नाम मुश्फिकुर रहीम का है. उन्होंने साल 2014 में जन्नतुल किफायत से शादी की थी. दोनों क्रिकेटर महमुदुल्लाह की शादी में मिले थे. किफायत पढ़ाई-लिखाई में काफी अव्वल रही हैं.
तीसरा नाम मुश्फिकुर रहीम का है. उन्होंने साल 2014 में जन्नतुल किफायत से शादी की थी. दोनों क्रिकेटर महमुदुल्लाह की शादी में मिले थे. किफायत पढ़ाई-लिखाई में काफी अव्वल रही हैं.
4/9
इस लिस्ट में बांग्लादेश के शानदार बल्लेबाज तमीम इकबाल का नाम भी शामिल है. तमीम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपनी बीवी आयशा को प्रपोज किया था, जिसमें उन्हें रिजेक्ट होना पड़ा था. हालांकि दोनों बाद में करीब आए और 2013 में शादी कर ली. उनके दो बच्चे हैं.
इस लिस्ट में बांग्लादेश के शानदार बल्लेबाज तमीम इकबाल का नाम भी शामिल है. तमीम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपनी बीवी आयशा को प्रपोज किया था, जिसमें उन्हें रिजेक्ट होना पड़ा था. हालांकि दोनों बाद में करीब आए और 2013 में शादी कर ली. उनके दो बच्चे हैं.
5/9
पांचवां नाम इस लिस्ट में मशरफे मुर्तजा का है, मुर्तजा बांग्लादेश के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और इनका एक शानदार क्रिकेट इतिहास रहा है. उन्होंने भारत के पश्चिम बंगाल में जन्मी सुमोना हक सुमी से साल 2006 में शादी की थी, दोनों के दो बच्चे हैं.
पांचवां नाम इस लिस्ट में मशरफे मुर्तजा का है, मुर्तजा बांग्लादेश के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और इनका एक शानदार क्रिकेट इतिहास रहा है. उन्होंने भारत के पश्चिम बंगाल में जन्मी सुमोना हक सुमी से साल 2006 में शादी की थी, दोनों के दो बच्चे हैं.
6/9
छठा नाम इस लिस्ट में शब्बीर रहमान का है, सब्बीर बांग्लादेश के शानदार बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने पांच साल डेट करने के बाद साल 2019 में मलीहा तस्नीम से शादी कर ली. मलीहा काफी खूबसूरत मानी जाती हैं.
छठा नाम इस लिस्ट में शब्बीर रहमान का है, सब्बीर बांग्लादेश के शानदार बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने पांच साल डेट करने के बाद साल 2019 में मलीहा तस्नीम से शादी कर ली. मलीहा काफी खूबसूरत मानी जाती हैं.
7/9
सातवां नाम महमुदुल्लाह का है, ये बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर टॉप परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे. उन्होंने जन्नतुल कवसर मिष्टी से शादी की. मिष्टी खूबसूरत होने के साथ काफी पढ़ी-लिखी भी हैं.
सातवां नाम महमुदुल्लाह का है, ये बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर टॉप परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे. उन्होंने जन्नतुल कवसर मिष्टी से शादी की. मिष्टी खूबसूरत होने के साथ काफी पढ़ी-लिखी भी हैं.
8/9
इस लिस्ट में आठवां नाम बांग्लादेश के शानदार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का है. इनकी भी बीवी काफी खूबसूरत है. मुस्तफिजुर ने साल 2019 में सामिया परवीन से शादी की थी.
इस लिस्ट में आठवां नाम बांग्लादेश के शानदार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का है. इनकी भी बीवी काफी खूबसूरत है. मुस्तफिजुर ने साल 2019 में सामिया परवीन से शादी की थी.
9/9
नौवां नाम इस लिस्ट में बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज सौम्य सरकार का है. इनकी बीवी प्रियोंति देबनाथ पूजा खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं हैं. शादी से पहले प्रियोंति ने 'ओ' लेवल की परीक्षा पूरी की थी.
नौवां नाम इस लिस्ट में बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज सौम्य सरकार का है. इनकी बीवी प्रियोंति देबनाथ पूजा खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं हैं. शादी से पहले प्रियोंति ने 'ओ' लेवल की परीक्षा पूरी की थी.
Published at : 05 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Shakib Al Hasan Wife Bangladesh Cricketers Wives Liton Das Marriage

