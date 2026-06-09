सैल्मन दुनिया की सबसे हेल्दी मछलियों में गिनी जाती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों के दिमाग के ग्रोथ में मदद करता है. इसके अलावा यह आंखों की रोशनी और याददाश्त को भी बेहतर बनाने में फायदेमंद मानी जाती है. सैल्मन का मांस बेहद मुलायम होता है और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं. यही वजह है कि बच्चे इसे आसानी से चबा और खा सकते हैं. टेस्ट के मामले में भी यह काफी पसंद की जाती है.