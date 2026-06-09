एक्सप्लोरर
Best Fish for Children: बच्चों के खाने के लिए बेस्ट है ये पांच मछलियां, न के बराबर होते हैं कांटे
Best Fish for Children : यही वजह है कि डॉक्टर भी बच्चों की डाइट में मछली शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि जब बात छोटे बच्चों को मछली खिलाने की आती है तो ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं.
मछली को बच्चों के लिए सबसे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है. इसमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी12 और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं. यही वजह है कि डॉक्टर भी बच्चों की डाइट में मछली शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि, जब बात छोटे बच्चों को मछली खिलाने की आती है तो ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं. उन्हें डर रहता है कि कहीं मछली का कांटा बच्चे के गले में न फंस जाए. यही कारण है कि कई फैमिली बच्चों को मछली देने से बचते हैं, जबकि वे चिकन और मटन आसानी से खिला देते हैं. लेकिन बाजार में कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनमें कांटे बहुत कम होते हैं या फिर आसानी से निकाले जा सकते हैं. इन मछलियों का टेस्ट भी अच्छा होता है और बच्चे इन्हें बिना ज्यादा परेशानी के खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं बच्चों के खाने के लिए कौन सी पांच मछलियां बेस्ट है.
1/6
2/6
Published at : 09 Jun 2026 04:12 PM (IST)
फूड
7 Photos
दुनिया के टॉप आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड्स में भारत का जलवा, नेचुरल्स से पब्बाज तक ने बनाई जगह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
लाइफस्टाइल
ब्लॉटिंग से लेकर अनियमित पीरियड्स तक, ओवेरियन कैंसर के ये 6 लक्षण भूलकर भी न करें इग्नोर
लाइफस्टाइल
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
लाइफस्टाइल
30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास
Advertisement
दिग्विजय सिंह
Opinion