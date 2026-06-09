हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडBest Fish for Children: बच्चों के खाने के लिए बेस्ट है ये पांच मछलियां, न के बराबर होते हैं कांटे

Best Fish for Children: बच्चों के खाने के लिए बेस्ट है ये पांच मछलियां, न के बराबर होते हैं कांटे

Best Fish for Children : यही वजह है कि डॉक्टर भी बच्चों की डाइट में मछली शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि जब बात छोटे बच्चों को मछली खिलाने की आती है तो ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 09 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Best Fish for Children : यही वजह है कि डॉक्टर भी बच्चों की डाइट में मछली शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि जब बात छोटे बच्चों को मछली खिलाने की आती है तो ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं.

मछली को बच्चों के लिए सबसे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है. इसमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी12 और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं. यही वजह है कि डॉक्टर भी बच्चों की डाइट में मछली शामिल करने की सलाह देते हैं. हालांकि, जब बात छोटे बच्चों को मछली खिलाने की आती है तो ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं. उन्हें डर रहता है कि कहीं मछली का कांटा बच्चे के गले में न फंस जाए. यही कारण है कि कई फैमिली बच्चों को मछली देने से बचते हैं, जबकि वे चिकन और मटन आसानी से खिला देते हैं. लेकिन बाजार में कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनमें कांटे बहुत कम होते हैं या फिर आसानी से निकाले जा सकते हैं. इन मछलियों का टेस्ट भी अच्छा होता है और बच्चे इन्हें बिना ज्यादा परेशानी के खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं बच्चों के खाने के लिए कौन सी पांच मछलियां बेस्ट है.

1/6
सैल्मन दुनिया की सबसे हेल्दी मछलियों में गिनी जाती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों के दिमाग के ग्रोथ में मदद करता है. इसके अलावा यह आंखों की रोशनी और याददाश्त को भी बेहतर बनाने में फायदेमंद मानी जाती है. सैल्मन का मांस बेहद मुलायम होता है और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं. यही वजह है कि बच्चे इसे आसानी से चबा और खा सकते हैं. टेस्ट के मामले में भी यह काफी पसंद की जाती है.
सैल्मन दुनिया की सबसे हेल्दी मछलियों में गिनी जाती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों के दिमाग के ग्रोथ में मदद करता है. इसके अलावा यह आंखों की रोशनी और याददाश्त को भी बेहतर बनाने में फायदेमंद मानी जाती है. सैल्मन का मांस बेहद मुलायम होता है और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं. यही वजह है कि बच्चे इसे आसानी से चबा और खा सकते हैं. टेस्ट के मामले में भी यह काफी पसंद की जाती है.
2/6
बासा मछली का टेस्ट हल्का और मांस नरम होता है. इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. यह प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, जो बच्चों की मांसपेशियों और बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है. इसे फ्राई, करी या फिश फिंगर्स के रूप में आसानी से तैयार किया जा सकता है.
बासा मछली का टेस्ट हल्का और मांस नरम होता है. इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. यह प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, जो बच्चों की मांसपेशियों और बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है. इसे फ्राई, करी या फिश फिंगर्स के रूप में आसानी से तैयार किया जा सकता है.
Published at : 09 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Healthy Food Boneless Fish For Children Best Fish Thornless Fish

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
लाइफस्टाइल
Ovarian Cancer Symptoms: ब्लॉटिंग से लेकर अनियमित पीरियड्स तक, ओवेरियन कैंसर के ये 6 लक्षण भूलकर भी न करें इग्नोर
ब्लॉटिंग से लेकर अनियमित पीरियड्स तक, ओवेरियन कैंसर के ये 6 लक्षण भूलकर भी न करें इग्नोर
लाइफस्टाइल
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
लाइफस्टाइल
Solo Trip Before Turn 30: 30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास
30 से पहले कर लें सोलो ट्रिप, ये हैं वो पांच वजहें जो इस वक्त को बनाती है बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह
Opinion: आपदा में पीड़ितों का संबल बनती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था पाकिस्तान, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था PAK, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget