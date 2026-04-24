इसे बनाने के लिए व्हाइट रम और थोड़ी मात्रा में व्हिस्की के साथ आम का गूदा, नींबू या सिट्रस जूस और शुगर सिरप मिलाया जाता है, साथ ही थोड़ी हरी मिर्च भी डाली जाती है, जिससे हल्की स्पाइसीनेस आ सके. सभी चीजों को बर्फ के साथ अच्छे से शेक किया जाता है, जिससे टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर इसे बर्फ वाले ग्लास में छानकर डाला जाता है. ऊपर से स्प्राइट डालकर इसे हल्का फिजी और और भी ज्यादा ठंडा फ्रेश बना दिया जाता है, जिससे यह गर्मियों में पीने के लिए एक परफेक्ट कॉकटेल बन जाता है. Summer Breeze कॉकटेल एक बहुत ही हल्का, फ्रूटी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक है जिसमें बेरीज और सिट्रस का खूबसूरत मेल मिलता है, जो इसे गर्मियों के लिए परफेक्ट बनाता है.