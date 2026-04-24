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Summer Cooling Drinks: Chilli Smoke Mango से लेकर Shilling तक... ट्राई करें 3 खास समर कॉकटेल, देखें पूरी रेसिपी
Summer Cooling Drinks: आजकल बार और रेस्टोरेंट में ऐसे कई क्रिएटिव ड्रिंक्स तैयार किए जा रहे हैं जो न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन हैं, बल्कि गर्मी में तुरंत फ्रेशनेस भी देते हैं.
गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाली चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में सिर्फ पानी या जूस ही नहीं, बल्कि हल्के और फ्रूटी कॉकटेल्स भी लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. आजकल बार और रेस्टोरेंट में ऐसे कई क्रिएटिव ड्रिंक्स तैयार किए जा रहे हैं जो न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन हैं, बल्कि गर्मी में तुरंत फ्रेशनेस भी देते हैं. इनमें फल, हर्ब्स, मसाले और हल्की स्पिरिट्स का ऐसा मेल होता है जो हर घूंट को खास बना देता है. तो आइए आज हम आपको 3 खास समर कॉकटेल्स की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 09:41 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion