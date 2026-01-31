हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडमिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी

मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी

मिर्च-लहसुन का अचार आपके लिए एकदम परफेक्ट है. इस अचार की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और सामग्री भी आसानी से घर में मिल जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Jan 2026 11:49 AM (IST)
मिर्च-लहसुन का अचार आपके लिए एकदम परफेक्ट है. इस अचार की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और सामग्री भी आसानी से घर में मिल जाती है.

भारतीय खाने में अचार की अपनी अलग ही जगह होती है. चाहे सादा दाल-चावल हों या गरमा-गरम पराठे, अचार खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. अगर आपको तीखा, चटपटा और खुशबूदार खाना पसंद है, तो मिर्च-लहसुन का अचार आपके लिए एकदम परफेक्ट है. इस अचार की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और सामग्री भी आसानी से घर में मिल जाती है. तो आइए जानते हैं मिनटों में तैयार होने वाली मिर्च-लहसुन अचार की टेस्टी रेसिपी क्या है.

1/6
मिर्च और लहसुन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ताजी हरी मिर्च लें और उन्हें अच्छे से धो लें. धोने के बाद मिर्च को साफ कपड़े पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें, ताकि उनमें बिल्कुल भी पानी न रहे. अब लहसुन की कलियों को छीलकर अलग रख लें.
मिर्च और लहसुन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ताजी हरी मिर्च लें और उन्हें अच्छे से धो लें. धोने के बाद मिर्च को साफ कपड़े पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें, ताकि उनमें बिल्कुल भी पानी न रहे. अब लहसुन की कलियों को छीलकर अलग रख लें.
2/6
इसके बाद हरी मिर्च को बीच से लंबाई में काट लें या छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो. ध्यान रखें कि मिर्च बहुत ज्यादा पतली न काटें. लहसुन की कलियां साबुत या हल्की कुटी हुई भी रखी जा सकती हैं.
इसके बाद हरी मिर्च को बीच से लंबाई में काट लें या छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो. ध्यान रखें कि मिर्च बहुत ज्यादा पतली न काटें. लहसुन की कलियां साबुत या हल्की कुटी हुई भी रखी जा सकती हैं.
Published at : 31 Jan 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Green Chilli Pickle Chilli Garlic Pickle Spicy Pickle Recipe Mirch Lahsun Achar

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
शिक्षा
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget