हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडIconic Delhi Food Spots For Winter: मक्खन में डूबा चिकन और गरमा-गरम जलेबी, कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के ये फूड आपको देंगे सुकून

Iconic Delhi Food Spots For Winter: मक्खन में डूबा चिकन और गरमा-गरम जलेबी, कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के ये फूड आपको देंगे सुकून

Must Try Food In Delhi: दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और दिल में अच्छी चीजें भरी होती हैं. ठीक उसी तरह दिल्ली में खाने-पीने की चीजें भरी हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना और लुत्फ उठाना है.

By : सोनम  | Updated at : 03 Feb 2026 02:11 PM (IST)
Must Try Food In Delhi: दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और दिल में अच्छी चीजें भरी होती हैं. ठीक उसी तरह दिल्ली में खाने-पीने की चीजें भरी हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना और लुत्फ उठाना है.

दिल्ली की सर्दियां खाने का स्वाद ही बदल देती हैं. ठंड में ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, मसाले उभरकर आते हैं और गरम खाना ज्यादा सुकून देता है. इस मौसम में कुछ फूड स्पॉट्स का खाना अलग ही लेवल पर लगता है.

1/9
पुरानी दिल्ली में ओल्ड फेमस जलेबी वाला की सर्द सुबहें खास होती हैं. ठंड में जलेबी ज्यादा देर तक गरम और रसीली रहती है.हर बाइट में चाशनी और भाप का मजा साफ महसूस होता है.
पुरानी दिल्ली में ओल्ड फेमस जलेबी वाला की सर्द सुबहें खास होती हैं. ठंड में जलेबी ज्यादा देर तक गरम और रसीली रहती है.हर बाइट में चाशनी और भाप का मजा साफ महसूस होता है.
2/9
कुरेमल मोहन लाल कुल्फी वाले की कुल्फी सर्दियों में बिल्कुल अलग अनुभव देती है. ठंड में यह धीरे पिघलती है, जिससे मेवे और केसर का स्वाद देर तक बना रहता है. यह ठंड में भी सुकून देने वाली डिश बन जाती है.
कुरेमल मोहन लाल कुल्फी वाले की कुल्फी सर्दियों में बिल्कुल अलग अनुभव देती है. ठंड में यह धीरे पिघलती है, जिससे मेवे और केसर का स्वाद देर तक बना रहता है. यह ठंड में भी सुकून देने वाली डिश बन जाती है.
Published at : 03 Feb 2026 02:11 PM (IST)
Delhi Winter Food Best Winter Food In Delhi Iconic Delhi Food Spots

