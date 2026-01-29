दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप

ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है. इसे पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और ठंड में सुस्ती भी कम होती है. साथ ही दालों में मौजूद आयरन और फोलेट खून की कमी को दूर करने में भी मदद करते हैं.