दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप

ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Jan 2026 07:10 AM (IST)
ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद ठंड अचानक बढ़ गई है. ऐसे मौसम में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता है, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखना भी जरूरी होता है. हीटर और ब्लोअर थोड़ी देर के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है. ऐसे में देसी सूप एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. ये न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी-जुकाम से बचाने और जोड़ों के दर्द में राहत देने में भी मदद करते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्दी-जुकाम से लेकर जोड़ों के दर्द तक ठंड में कौन से 5 देसी सूप फायदेमंद होते हैं.

ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है. इसे पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और ठंड में सुस्ती भी कम होती है. साथ ही दालों में मौजूद आयरन और फोलेट खून की कमी को दूर करने में भी मदद करते हैं.
ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है. इसे पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और ठंड में सुस्ती भी कम होती है. साथ ही दालों में मौजूद आयरन और फोलेट खून की कमी को दूर करने में भी मदद करते हैं.
अदरक-लहसुन का वेजिटेबल सूप किसी घरेलू दवा से कम नहीं माना जाता है. अदरक सूजन कम करता है और पाचन को बेहतर बनाता है, जबकि लहसुन इम्यूनिटी मजबूत करता है. इसमें मिलाई जाने वाली मौसमी सब्जियां विटामिन, मिनरल और फाइबर देती है. यह सूप सर्दी-खांसी में राहत देता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है और थकान भी कम करता है. कम कैलोरी होने के कारण यह वजन घटाने वालों के लिए भी फायदेमंद है.
अदरक-लहसुन का वेजिटेबल सूप किसी घरेलू दवा से कम नहीं माना जाता है. अदरक सूजन कम करता है और पाचन को बेहतर बनाता है, जबकि लहसुन इम्यूनिटी मजबूत करता है. इसमें मिलाई जाने वाली मौसमी सब्जियां विटामिन, मिनरल और फाइबर देती है. यह सूप सर्दी-खांसी में राहत देता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है और थकान भी कम करता है. कम कैलोरी होने के कारण यह वजन घटाने वालों के लिए भी फायदेमंद है.
