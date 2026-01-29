एक्सप्लोरर
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए मिक्स दाल सूप एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दाल मिलाई जाती है. यह सूप प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है.
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद ठंड अचानक बढ़ गई है. ऐसे मौसम में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता है, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखना भी जरूरी होता है. हीटर और ब्लोअर थोड़ी देर के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है. ऐसे में देसी सूप एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. ये न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी-जुकाम से बचाने और जोड़ों के दर्द में राहत देने में भी मदद करते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्दी-जुकाम से लेकर जोड़ों के दर्द तक ठंड में कौन से 5 देसी सूप फायदेमंद होते हैं.
1/5
2/5
Published at : 29 Jan 2026 07:10 AM (IST)
फूड
6 Photos
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
फूड
6 Photos
साधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
दिल्ली NCR
बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20: चौथे टी20 में भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें विशाखापट्टनम में कैसे डूबी टीम इंडिया की नैया
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion