अमृतसरी पनीर भुर्जी एक सिंपल लेकिन बेहद टेस्टी डिश है. इसमें नरम पनीर को टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और मसालों के साथ पकाया जाता है. ऊपर से मक्खन डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है. यह डिश आपको बिल्कुल पंजाबी ढाबे जैसा फील देती है.