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Amritsari Paneer Bhurji Recipe : शेफ कुणाल कपूर ने बताई अमृतसरी पनीर भुर्जी की खास रेसिपी, मिनटों में घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी डिश
Amritsari Paneer Bhurji Recipe : ऐसी ही एक क्लासिक और लोगों की फेवरेट डिशअमृतसरी पनीर भुर्जी है. जिसे मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने बेहद आसान तरीके से बनाने की रेसिपी शेयर की है.
पंजाबी खाने की अपनी एक अलग ही पहचान है. यह खाना मक्खन से भरपूर, मसालों से लबालब और टेस्ट में लाजवाब होता है, ऐसी ही एक क्लासिक और लोगों की फेवरेट डिशअमृतसरी पनीर भुर्जी है. जिसे मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने बेहद आसान तरीके से बनाने की रेसिपी शेयर की है,यह डिश दिखने में बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल होता है. अगर आप भी घर पर कुछ जल्दी, टेस्टी और देसी बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है. तो आइए जानते हैं कि शेफ कुणाल कपूर की अमृतसरी पनीर भुर्जी की खास रेसिपी क्या है.
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Published at : 18 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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