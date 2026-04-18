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घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी
बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स की जगह यह प्राकृतिक पेय आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है. इसलिए इस गर्मी में आप घर पर आसानी से आम का पना बनाकर गर्मी से राहत पा सकते हैं,
गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाले पेय पदार्थों की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी थका देती हैं, ऐसे में अगर कुछ ठंडा और ताजगी भरा मिल जाए तो राहत मिल जाता है. आम का पना एक ऐसी ड्रिंक है, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि शरीर को लू और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. साथ ही इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.
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Published at : 18 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion