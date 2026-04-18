घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी

आम का पना कच्चे आम से तैयार किया जाता है, जो विटामिन C और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है.इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और कम समय में यह तैयार हो जाता है. इसलिए गर्मियों में इसे रोजाना पीना काफी फायदेमंद माना जाता है.