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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडघर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी

घर पर ऐसे बनाएं आम का पना, आसपास भी नहीं फटकेगी गर्मी

बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स की जगह यह प्राकृतिक पेय आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है. इसलिए इस गर्मी में आप घर पर आसानी से आम का पना बनाकर गर्मी से राहत पा सकते हैं,

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Apr 2026 04:57 PM (IST)
बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स की जगह यह प्राकृतिक पेय आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है. इसलिए इस गर्मी में आप घर पर आसानी से आम का पना बनाकर गर्मी से राहत पा सकते हैं,

गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाले पेय पदार्थों की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी थका देती हैं, ऐसे में अगर कुछ ठंडा और ताजगी भरा मिल जाए तो राहत मिल जाता है. आम का पना एक ऐसी ड्रिंक है, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि शरीर को लू और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. साथ ही इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.

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आम का पना कच्चे आम से तैयार किया जाता है, जो विटामिन C और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है.इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और कम समय में यह तैयार हो जाता है. इसलिए गर्मियों में इसे रोजाना पीना काफी फायदेमंद माना जाता है.
आम का पना कच्चे आम से तैयार किया जाता है, जो विटामिन C और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है.इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और कम समय में यह तैयार हो जाता है. इसलिए गर्मियों में इसे रोजाना पीना काफी फायदेमंद माना जाता है.
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आम का पना बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 कच्चे आम लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. इसके बाद आम को कुकर में डालकर 2-3 सीटी आने तक उबाल लें. जब आम ठंडे हो जाएं, तो उनका छिलका हटा कर गूदा अलग कर लें. अब इस गूदे को एक बाउल में निकालकर अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि इसमें कोई गांठ न रहे.
आम का पना बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 कच्चे आम लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. इसके बाद आम को कुकर में डालकर 2-3 सीटी आने तक उबाल लें. जब आम ठंडे हो जाएं, तो उनका छिलका हटा कर गूदा अलग कर लें. अब इस गूदे को एक बाउल में निकालकर अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि इसमें कोई गांठ न रहे.
Published at : 18 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Aam Panna Refreshing Drink Summer Beverage Cooling Drink Heat Relief

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