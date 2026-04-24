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Top Indian Chicken dishes: दुनिया के टॉप 100 चिकन डिशेज में शामिल भारत के ये 6 जायके, क्या आपने चखा है इनका स्वाद?
Top Indian Chicken dishes: भारत, जिसे स्वादिष्ट खानों का खजाना माना जाता है, उन्हीं में से कुछ व्यंजनों ने ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है, चलिए देखते हैं कौन-कौन सी डिशेज इसमें शामिल हैं.
TasteAtlas जो एक काफी प्रसिद्ध ग्लोबल फूड गाइड है, दुनिया भर के पॉपुलर डिशेज की रैंकिंग पब्लिश करता रहता है. उन्हीं के अप्रैल 2026 के टॉप 100 चिकन डिशेज में भारत के 6 डिशेज ने अपना स्थान बनाया है. यह लिस्ट लगभग 14 हजार रेटिंग्स को शामिल करके बनाई गई है. TasteAtlas के अनुसार, इस तरह वे excellent पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करके लोगों में इन स्वादिष्ट और खास डिशेज को ट्राई करने की जिज्ञासा पैदा करते हैं. आइए जानते हैं इन बेहतरीन dishes के बारे में.
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Published at : 24 Apr 2026 07:31 AM (IST)
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दुनिया के टॉप 100 चिकन डिशेज में शामिल भारत के ये 6 जायके, क्या आपने चखा है इनका स्वाद?
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भावेष पाण्डेय
Opinion