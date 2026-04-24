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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडTop Indian Chicken dishes: दुनिया के टॉप 100 चिकन डिशेज में शामिल भारत के ये 6 जायके, क्या आपने चखा है इनका स्वाद?

Top Indian Chicken dishes: दुनिया के टॉप 100 चिकन डिशेज में शामिल भारत के ये 6 जायके, क्या आपने चखा है इनका स्वाद?

Top Indian Chicken dishes: भारत, जिसे स्वादिष्ट खानों का खजाना माना जाता है, उन्हीं में से कुछ व्यंजनों ने ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है, चलिए देखते हैं कौन-कौन सी डिशेज इसमें शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Apr 2026 07:31 AM (IST)
Top Indian Chicken dishes: भारत, जिसे स्वादिष्ट खानों का खजाना माना जाता है, उन्हीं में से कुछ व्यंजनों ने ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है, चलिए देखते हैं कौन-कौन सी डिशेज इसमें शामिल हैं.

TasteAtlas जो एक काफी प्रसिद्ध ग्लोबल फूड गाइड है, दुनिया भर के पॉपुलर डिशेज की रैंकिंग पब्लिश करता रहता है. उन्हीं के अप्रैल 2026 के टॉप 100 चिकन डिशेज में भारत के 6 डिशेज ने अपना स्थान बनाया है. यह लिस्ट लगभग 14 हजार रेटिंग्स को शामिल करके बनाई गई है. TasteAtlas के अनुसार, इस तरह वे excellent पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करके लोगों में इन स्वादिष्ट और खास डिशेज को ट्राई करने की जिज्ञासा पैदा करते हैं. आइए जानते हैं इन बेहतरीन dishes के बारे में.

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दिल्ली का Murgh Makhani - इनमें से सबसे पहले आता है, जिसने छठे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. इसकी शुरुआत दिल्ली के 'मोती महल' रेस्टोरेंट से हुई थी. यह अपनी मखमली टमाटर-मक्खन वाली ग्रेवी और हल्की मिठास के लिए जाना जाता है. इसमें तंदूरी चिकन के टुकड़ों को क्रीम और मक्खन के साथ पकाया जाता है.
दिल्ली का Murgh Makhani - इनमें से सबसे पहले आता है, जिसने छठे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. इसकी शुरुआत दिल्ली के 'मोती महल' रेस्टोरेंट से हुई थी. यह अपनी मखमली टमाटर-मक्खन वाली ग्रेवी और हल्की मिठास के लिए जाना जाता है. इसमें तंदूरी चिकन के टुकड़ों को क्रीम और मक्खन के साथ पकाया जाता है.
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पंजाब का Tandoori Murgh - भारत के लिए दूसरा और लिस्ट में 22वां स्थान पाने वाला यह पंजाब की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसे मिट्टी के चूल्हे यानी 'तंदूर' में बनाया जाता है. चिकन को दही और खास मसालों में मैरिनेट करके भूना जाता है, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है.
पंजाब का Tandoori Murgh - भारत के लिए दूसरा और लिस्ट में 22वां स्थान पाने वाला यह पंजाब की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसे मिट्टी के चूल्हे यानी 'तंदूर' में बनाया जाता है. चिकन को दही और खास मसालों में मैरिनेट करके भूना जाता है, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है.
Published at : 24 Apr 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
TasteAtlas Top Chicken Dishes 2026 World Best Chicken Dishes Indian Chicken Dishes Global Food Ranking

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