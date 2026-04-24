दिल्ली का Murgh Makhani - इनमें से सबसे पहले आता है, जिसने छठे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. इसकी शुरुआत दिल्ली के 'मोती महल' रेस्टोरेंट से हुई थी. यह अपनी मखमली टमाटर-मक्खन वाली ग्रेवी और हल्की मिठास के लिए जाना जाता है. इसमें तंदूरी चिकन के टुकड़ों को क्रीम और मक्खन के साथ पकाया जाता है.